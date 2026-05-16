Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

– A győztes oldalt igazi eufória övezi, minden napjuk egy kis diadalmenet. Ezt az eufóriát győztesként ön is megtapasztalhatta nem egyszer. Milyen érzés az ellenfélnél vagy annak vezetőjénél látni?

– Ötször nyertünk választást. Mi másképpen ünnepeltünk: másnap dolgozni kezdtünk, és azt mondtuk: most kell szerénynek lennünk, mert van mire. A győzelem jutalma nálunk mindig a még több munka volt.

Akik most győztek, másfajta emberek, másképpen is ünnepelnek. A miniszterelnök személyével pedig jobban szeretnék nem foglalkozni, a felesége az igazságügyi miniszterem volt, ezért túl sok mindent és túl közelről láttam. Annyit azonban már egy hét kormányzás után az egész ország láthat, hogy az új kormányfő személye problémás. A magyar demokrácia komoly teszt előtt áll.

– Érdekes, amit mond, mert a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Gulyás Gergely Magyar Péter egykori barátja, pártfogója. Nem különös őt szembeállítani vele?

– Gulyás Gergelytől azt várjuk, hogy a decens, polgári, kormányképes Fideszt jelenítse meg. Az országnak tudnia kell: ha a mostani kormány befuccsol, van kipróbált és bevált alternatíva. Gulyás Gergely a legközelebbi munkatársam volt, kancelláriaminiszterként ő ismerte legjobban a kormányzat működését és céljait.

– A Tisza programjának egyik része az volt, hogy megőrzik azt, ami jó. A másik része a számonkérés, a kőkemény beleállás minden ügybe: elszámoltatni mindent és mindenkit, vállalkozókat, minisztériumokat, hivatalokat, civileket, politikusokat. Tart ettől?

– Miért tartanék? 1990 óta minden percem és forintom folyamatos ellenőrzés alatt állt. Nyitott könyvként éltem. Akit érdekel, az mindent tudhat rólam. Állunk minden bolházás elé. Viszont nagy számban látok olyan vezetőket az új kormány háza táján, akik 2010 után velünk dolgoztak hosszú éveken át, élén az új miniszterelnökkel. Ezek izgalmas történetek lesznek.

– Ugyanakkor egyes megnyilvánulásaik okot adnak arra, hogy azt gondoljuk: személyre szóló hajtóvadászatok lesznek.

– A budapesti kormányhivatal vezetőjét két üveg bor elfogadása miatt vegzálják. Ez hatalommal való visszaélés! A Fideszben felállt egy védegylet, afféle segélyszolgálat. Ha hatalmi visszaélést tapasztalunk bárhol az országban, akár a legkisebb faluban is, ha valakit politikai okból ér akár szóbeli atrocitás, akár állásvesztés vagy fenyegetés, ott leszünk, védelmet és nyilvánosságot teremtünk. Ez a jövő zenéje vagy a közeljövőé, nem rajtunk múlik.

Amit viszont ma látok, hogy a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot. A marketing- és médiaszerződéseket nem teljesítik, számlákat fagyasztanak be, utalások maradnak el.

A Balásy-ügy sem elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció. A kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz jobboldali újságírókat. Meg kellene érteniük, hogy fordítva ülnek a lovon. A sajtó kérdez, ők válaszolnak. Normális, emberi hangnemben. A sajtó sem viselkedhet pipogya módon. Ha feladja az önbecsülését, meg is érdemli, hogy felmossák velük a padlót.

Azt sem értem, miért tűrjük, hogy így beszéljenek a köztársasági elnökkel. Hol vannak a polgári oldal nagy tekintélyű jogászai, volt igazságügy- és külügyminiszterei? A polgári tempó és kiállás nem kormányzatfüggő.

– Visszagondolva, mit csinálna másképp?

– A célok helyesek voltak. Az eredmények kiállják az idő próbáját. Az biztos, hogy a fiatalokat is vonzó kampányt kellett volna csinálni. De az ember mindig okosabb a községházáról jövet, mint odafele menet. És biztosan erőteljesebben kellett volna fellépni a Tisza mögött álló erőkkel szemben is.

Mert a győzteseket a választók húzták, de voltak, akik tolták is: a Soros-hálózat, Brüsszel, az ukránok, akiknek létkérdés volt az Ukrajna EU-tagságát ellenző magyar kormány leváltása. És a multinacionális cégek, amelyektől tizenhat év alatt majd 16 ezermilliárd forintot vettünk el, hogy odaadjuk a magyaroknak. Ez a négy erő a lépéseit összehangolva támogatta a Tiszát.

Puhák voltunk, nem jól harcoltunk, és vereséggel fizettük meg az árát. Egy hét sem kellett, már ki is fizették őket. A Soros-hálózat megkapta a miniszterelnöki hivatalt, a gyermekvédelmet és az oktatást, Brüsszel minden kívánságát teljesítik, sőt lesik, feladtuk a semlegességünket, és a háborúban az ukránok oldalára álltunk, az unió következő költségvetéséből a magyarok pénze is megy Ukrajnába. A pénzügyminisztert az Erste adja, az államtitkárt az OTP, a gazdasági és energiaminisztériumot vitte a Shell.

– Az ön kormánya egy hangos üggyel búcsúzott: a Nemzeti Kulturális Alap nyilvános vagy nem nyilvános támogatási rendszerével, amelyben rengeteg, önökhöz közel álló művész kapott pénzt a magyar államtól.

– A kultúrpolitikánk a tizenhat év alatt nem volt stabil. Folyamatosan vitatkoztunk arról, hogy csak a nemzeti kultúrkörhöz tartozó produkciókat kell-e támogatni vagy pedig a magyar kultúra egészét, akkor is, ha egy része romboló nézeteket közvetít és ellenséges. A vége az lett, hogy bőkezűen támogattuk nemcsak a hozzánk közelebb állókat, hanem az ellenfeleinket is: a színházi világban vagy a populáris kultúrában sokan kaptak jelentős, százmilliós, sőt milliárdos nagyságrendű támogatásokat, miközben bennünket támadtak. Most majd az ellenzékben töltött idő lehetőséget ad, hogy ezeket a kultúrpolitikai kérdéseket új fénybe helyezve ismét átbeszéljük.

– Magyar Péternek van egy nagyon fontos vállalása, amelyet végig használt a kampányban. Az uniós pénzek elmaradásának ódiumát önre hárította, és azt mondta, hogy ő ezeket pillanatok alatt haza fogja hozni. Így lesz?

– Az európai uniós pénzek ügye egy mitológia. Dajkamese. A fiatalokkal sikerült elhitetni, hogy Brüsszel egy jóságos mikulás, aki puttonyában pénzt hoz Magyarországra. Pedig az igazság az, hogy a brüsszeli pénz a magyarok pénze. Magyarország befizet, és megengedi, hogy a nálunk gazdagabb országok cégei vámok és kereskedelmi korlátok nélkül hozzáférjenek a piacunkhoz, és keressenek rajtunk. Ezért cserébe jár nekünk a pénz. Visszatartani, felfüggeszteni lehet ugyan, de elvenni nem. Ezért itt semmilyen engedményt nem szabad tenni. Én 12 milliárd eurót begyűjtöttem: négymilliárd megérkezett, nyolcmilliárd a számlánkon van, a vállalkozói számlák benyújtása után automatikusan jön. A még zárolt többi összeget akkor kell odaadniuk, amikor a következő hétéves uniós költségvetésről döntünk. Ott ugyanis egyhangúság kell. Még az idén.

A magyar álláspont világos volt: amíg az előző hét év nincs lezárva, és a magyarok nem kapják meg a pénzüket, addig nincs új költségvetés. Engedményeket tenni stratégiai hiba.

– Mit tud tenni annak érdekében, hogy a szavazótábora ne forgácsolódjon tovább?

– A nemzeti oldal két részből áll: a polgári középből és a jobboldalból. Ha egyesülnek, győzünk. Most ez nem történt meg. A kényszerű szuverenitási küzdelmek jobbra sodorták a kormányt: a gesztusaink karcosabbak, kurucosabbak lettek, nem a polgári közép nyelvén szóltunk. A polgári közép megtartásában Novák Katalin elnök asszonynak és Varga Judit miniszter asszonynak óriási szerepük volt. Őket semlegesítették, kilőtték, levadászták, a saját hibáik miatt elestek. Így a polgári közép gazdátlan maradt, a Tisza pedig benyomult oda.

– Mit kell most tenni?

– Mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést: a kurucoknál, a radikálisok világában. Mégpedig azért, mert a legnagyobb veszély ilyenkor, hogy a tábor széle letörik, radikális válaszokat keres, eltávolodik a polgári középtől, és a jobboldal kettészakad.

A nemzeti oldalt kívülről befelé kell konszolidálni, a falvakból és a külvárosokból indulunk, és onnan érkezünk meg a megyeszékhelyekre és Budapestre. Most egyszerre kell megőrizni a tizenhat év örökségét, megérteni a fiatalok világát és újra egyesíteni a jobboldalt a polgári középpel. Az egyesítő eszme pedig nem lehet más, mint Magyarország szuverenitása.

A Magyarország kifosztását megakadályozni hivatott nemzeti ellenállás is e köré szerveződik majd. S ha jól csináljuk, ez hozza majd vissza a magyarok többségét a liberális oldalról a nemzeti oldalra. A kérdés csak az: mi marad addigra Magyarországból?