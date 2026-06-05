Óriási kikötőfejlesztés készül Szegeden a BYD-gyárhoz

Maria Grazia Davino, a cég európai regionális ügyvezető igazgatója az év végén megerősítette, hogy a BYD jövőre megduplázza a márkakereskedései számát a régióban, a terjeszkedést elengedhetetlennek nevezte az ügyfelek megnyeréséhez ebben a rendkívül versenyképes környezetben.