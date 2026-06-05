Maria Grazia Davino, a cég európai regionális ügyvezető igazgatója az év végén megerősítette, hogy a BYD jövőre megduplázza a márkakereskedései számát a régióban, a terjeszkedést elengedhetetlennek nevezte az ügyfelek megnyeréséhez ebben a rendkívül versenyképes környezetben.
Óriási kikötőfejlesztés készül Szegeden a BYD-gyárhoz
Igen jelentős kikötőfejlesztés előkészítése zajlik Szegeden. A beruházás a szegedi BYD-gyárhoz kapcsolódik, melyben korszerűsítik a téli kikötőt, alkalmassá téve azt a nemzetközi áruszállításra. Annak érdekében, hogy a nagyobb teherhajókat is fogadni tudják majd, először mélyebbre kell ásni a Tisza medrét, a fejlesztés részeként a tervek szerint korszerűsítik majd a vasútvonalat is.
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