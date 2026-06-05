Kijev óriási Gripen-flottát épít

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten Uppsalában aláírt megállapodás kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Gripenek új fejezetet nyitnak Ukrajnának. A megállapodás értéke 2,5 milliárd euró, amit Kijev az Európai Unió hitelprogramjából finanszírozna. Hosszabb távon akár 150 repülőgép beszerzése is szóba kerülhet.

A szakértők szerint az ukrajnai háború jelentheti a Gripen első valódi harci próbatételét. Bár a svéd fejlesztésű típus már több országban szolgálatban áll, és részt vett légtérellenőrzési, valamint megfigyelési feladatokban, nagy intenzitású háborús környezetben még nem vetették be.

A Gripen egyik legfontosabb előnye, hogy kifejezetten olyan körülmények közötti alkalmazásra tervezték, amikor a hagyományos katonai infrastruktúra veszélybe kerül. A repülőgép nem igényel nagy légibázisokat, rövid kifutópályákról, közutakról és ideiglenes repülőterekről is üzemeltethető. Az ukrán védelmi minisztérium szerint ez különösen fontos, mivel a háború során több repülőtér is támadásokat szenvedett el.