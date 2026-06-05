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Kijev óriási Gripen-flottát épít

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Új fejezet kezdődhet az ukrajnai háborúban, ha valóban megérkeznek a svéd Gripen vadászgépek. A repülőgépet évtizedekkel ezelőtt az orosz katonai fenyegetés ellensúlyozására tervezték, most pedig először kerülhet olyan háborúba, amelyre eredetileg szánták.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 14:14
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a védelmi együttműködésről tárgyalt, és szándéknyilatkozatot írt alá a Gripen vadászgépek beszerzésével kapcsolatban (Fotó: AFP)
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten Uppsalában aláírt megállapodás kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Gripenek új fejezetet nyitnak Ukrajnának. A megállapodás értéke 2,5 milliárd euró, amit Kijev az Európai Unió hitelprogramjából finanszírozna. Hosszabb távon akár 150 repülőgép beszerzése is szóba kerülhet.

A szakértők szerint az ukrajnai háború jelentheti a Gripen első valódi harci próbatételét. Bár a svéd fejlesztésű típus már több országban szolgálatban áll, és részt vett légtérellenőrzési, valamint megfigyelési feladatokban, nagy intenzitású háborús környezetben még nem vetették be.

A Gripen egyik legfontosabb előnye, hogy kifejezetten olyan körülmények közötti alkalmazásra tervezték, amikor a hagyományos katonai infrastruktúra veszélybe kerül. A repülőgép nem igényel nagy légibázisokat, rövid kifutópályákról, közutakról és ideiglenes repülőterekről is üzemeltethető. Az ukrán védelmi minisztérium szerint ez különösen fontos, mivel a háború során több repülőtér is támadásokat szenvedett el.

A típus üzemeltetése jelentősen olcsóbb az F–35-ös vadászgépekénél. Ukrán adatok szerint egy repült óra költsége körülbelül nyolcezer dollár, ami kevesebb mint a negyede az amerikai repülőgép költségének. A Gripen Meteor típusú levegő–levegő rakétái emellett lehetővé tehetik, hogy az orosz harci gépek nagyobb távolságra kényszerüljenek a frontvonaltól.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Gripen érkezése önmagában nem változtatja meg a háború menetét. A repülőgép nem rendelkezik lopakodó képességgel, és továbbra is komoly kihívást jelent az orosz légvédelmi rendszer.

A beszerzés további kérdéseket is felvet, mivel a Saabnak jelenleg is jelentős a megrendelésállománya. A vállalat ugyanakkor növelni kívánja a gyártási kapacitást, és a jövőben nem zárja ki az Ukrajnával közös javítási, karbantartási vagy akár gyártási együttműködés lehetőségét sem.

 

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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