Ukrajna légierőt fejlesztene, ha lenne miből + videó

Az Ukrán Fegyveres Erők elöregedett légiflottájának műszaki és üzemidő-tartalékai kimerülőben vannak. Egy szakértő arra figyelmeztetett: az új, korszerű vadászgépek – például a Saab JAS 39 Gripen vagy a Dassault Rafale – beszerzése létkérdés lehet a légierő fenntartható működése szempontjából. A legutóbb rendszerbe állított típus a F–16 Fighting Falcon volt, amelyeket várhatóan legfeljebb 2035-ig lehet üzemben tartani – számolt be cikkében a ZN.ua.

Ukrajna többek közt francia Rafale harcigépeket venne, de pénze nincs rá Fotó:AFP