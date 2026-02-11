Ukrajnafinanszírozáslégierő

Ukrajna légierőt fejlesztene, ha lenne miből + videó

Az Ukrán Fegyveres Erők jelenleg alkalmazott repülőgép-flottájának üzemideje a végéhez közeledik. Még a legutóbb hadrendbe állított F–16-os vadászgépek is legfeljebb 2035-ig maradhatnak rendszerben. Ukrajnának ezért átfogó és költségigényes légierő-fejlesztésre lenne szüksége, ám az ehhez szükséges pénzügyi források egyelőre nem láthatók. Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államok mellett több európai országban is támogatást próbál szerezni annak érdekében, hogy biztosítani tudja az ország növekvő védelmi kiadásainak fedezetét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:56
Ukrán vadászgép
Ukrán vadászgép Forrás: AFP
Az Ukrán Fegyveres Erők elöregedett légiflottájának műszaki és üzemidő-tartalékai kimerülőben vannak. Egy szakértő arra figyelmeztetett: az új, korszerű vadászgépek – például a Saab JAS 39 Gripen vagy a Dassault Rafale – beszerzése létkérdés lehet a légierő fenntartható működése szempontjából. A legutóbb rendszerbe állított típus a F–16 Fighting Falcon volt, amelyeket várhatóan legfeljebb 2035-ig lehet üzemben tartani – számolt be cikkében a ZN.ua.

Ukrajna többek közt francia Rafale harcigépeket venne, de pénze nincs rá
Ukrajna többek közt francia Rafale harcigépeket venne, de pénze nincs rá Fotó:AFP

A 413. számú „Reid” SBS-ezred katonája, a Defense Express fegyverszakértője, Ivan Kiricsévszkij arra figyelmeztetett, hogy a jelenleg az ukrán légierő által használt repülőgépek üzemeltetési lehetőségei kimerülőben vannak, ezért Ukrajnának előre kell gondolkodnia az újrafegyverzésen.

Felidézte, hogy az állam 250 új repülőgép megvásárlását tervezi — 150 Gripen és 100 Rafale beszerzését —, ami azonban jelentős finanszírozást igényel (a Defense Express becslései szerint csak 100 francia repülőgép esetében 70 milliárd euróra lenne szükség).

A meglévő repülőgépek akkor számítanak jónak, ha 2030-ig, plusz-mínusz néhány évig még szolgálatban maradnak. Az általunk kapott F–16-osok élettartama valamivel hosszabb lehet. Talán 2035-ig

– magyarázta Kiricsévszkij.

„Az a helyzet áll fenn, hogy miközben még van időnk, el kell indítanunk egy nagyszabású repülőgép-újrafegyverzési programot. Erre van szükségük a védőknek” – tette hozzá. 

Meglehetősen nehéz helyzetben vagyunk, erre a 150 új Gripenre és 100 Rafale-ra égető szükségünk van

– figyelmeztetett a fegyverszakértő. 

November 17-én Ukrajna és Franciaország megállapodást írt alá 100 Rafale vadászgép megvásárlásáról. Azonban sem Kijevnek, sem Párizsnak nincs meg a finanszírozáshoz szükséges forrása. Ennek ellenére Ukrajna továbbra is alternatívákat keres az Egyesült Államokon kívül a jövőbeni katonai eszközbeszerzéseihez.

Borítókép:Ukrán vadászgép (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

