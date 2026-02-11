Erről az ukrán elnök telefonon nyilatkozott a Bloomberg amerikai hírügynökségnek, az interjút az Ukrinform ukrán állami hírügynökség szemlézte. Zelenszkij szavai szerint a következő tárgyalási fordulót jövő hét keddre vagy szerdára tervezik, bár jelenleg még nem világos, hogy Oroszország elfogadja-e helyszínnek az Egyesült Államokat.
Zelenszkij elárulta, hol ülhetnek tárgyalóasztalhoz legközelebb az orosz–ukrán–amerikai delegációk
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte, elfogadta Washington javaslatát arra vonatkozóan, hogy a jövő héten az Egyesült Államokban tartsanak egy újabb tárgyalási fordulót Oroszországgal a háború befejezéséről.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna megkezdte az elnökválasztások tervezését és egy, az Oroszországgal kötendő esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás előkészítését, miután a Trump-adminisztráció arra szólította fel Kijevet, hogy legkésőbb május 15-ig tartsa meg mindkét szavazást, különben eleshet a tervezett amerikai biztonsági garanciáktól.
Az az amerikai javaslat szerepel a legközelebbi tárgyalások napirendjén, amely szerint egy szabad gazdasági övezetet mint biztonsági zónát hoznának létre a donyecki régióban. Zelenszkij azonban rámutatott arra, hogy az ukrán és az orosz fél is szkeptikus ezzel a javaslattal kapcsolatban.
Egyik oldal sem lelkesedik a szabad gazdasági övezet ötletéért, sem az oroszok, sem mi. Különböző a hozzáállásunk. A megállapodás az volt, hogy térjünk vissza erre a kérdésre a következő találkozón azzal, hogy elképzelésünk szerint ez miként nézne ki
– mondta az elnök. Hozzátette, hogy a pufferzóna ellenőrzésének kérdésében az Egyesült Államoknak tisztáznia kell a pozícióját.
Ha ez a mi területünk – és ez a mi területünk –, akkor annak az országnak kell irányítania, amelyhez tartozik
– szögezte le az ukrán elnök. Az államfő elmondta azt is, hogy a Trump-kormányzat azt szeretné, ha az összes dokumentumot egyszerre írnák alá. Zelenszkij ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a békemegállapodást Ukrajnának parlamenti vagy népszavazással kell jóváhagynia.
Jelenleg arról is beszélünk, hogy kidolgozzuk az összes lépésünk sorrendjét, beleértve a dokumentumok aláírását is. Úgy gondolom, hogy a következő találkozónk után konszenzusra kell jutnunk
– tette hozzá. A közelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben tartott tárgyalások főként a tűzszünet mechanizmusaira és annak amerikai ellenőrzésére összpontosítottak. Zelenszkij azonban elmondta, hogy a tárgyalók nem tudták véglegesen rögzíteni a részleteket magasabb szintű politikai döntések nélkül. Szerinte az egyeztetések világosan megmutatták: bármilyen tűzszünethez szükség van arra, hogy betartását az Egyesült államok részvételével ellenőrizzék.
Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak pedig egy harmadik. Egyetértés van abban, hogy legyen ellenőrzés, de az is világos, hogy további munkára van szükség a megfogalmazások és a részletek kidolgozásában
– fejtette ki Zelenszkij.
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
