Zelenszkij elárulta, hol ülhetnek tárgyalóasztalhoz legközelebb az orosz–ukrán–amerikai delegációk

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna megkezdte az elnökválasztások tervezését és egy, az Oroszországgal kötendő esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás előkészítését, miután a Trump-adminisztráció arra szólította fel Kijevet, hogy legkésőbb május 15-ig tartsa meg mindkét szavazást, különben eleshet a tervezett amerikai biztonsági garanciáktól.

Az az amerikai javaslat szerepel a legközelebbi tárgyalások napirendjén, amely szerint egy szabad gazdasági övezetet mint biztonsági zónát hoznának létre a donyecki régióban. Zelenszkij azonban rámutatott arra, hogy az ukrán és az orosz fél is szkeptikus ezzel a javaslattal kapcsolatban.

Egyik oldal sem lelkesedik a szabad gazdasági övezet ötletéért, sem az oroszok, sem mi. Különböző a hozzáállásunk. A megállapodás az volt, hogy térjünk vissza erre a kérdésre a következő találkozón azzal, hogy elképzelésünk szerint ez miként nézne ki

– mondta az elnök. Hozzátette, hogy a pufferzóna ellenőrzésének kérdésében az Egyesült Államoknak tisztáznia kell a pozícióját.