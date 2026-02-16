„Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen állunk, hogy Budapesten adjunk otthont a békecsúcsnak” – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai békekezdeményezéseit, és Budapest készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson a békecsúcs számára – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök kiemelte: Donald Trump tette eddig a legtöbbet a háború lezárásáért, és úgy véli, az ő vezetése nélkül nem lenne reális esély a konfliktus belátható időn belüli békés rendezésére.
Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz–ukrán háborúban béke legyen. Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna. Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni
– hangsúlyozza a kormányfő.
