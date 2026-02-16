TrumpbékeOrbán Viktor

Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai békekezdeményezéseit, és Budapest készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson a békecsúcs számára – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök kiemelte: Donald Trump tette eddig a legtöbbet a háború lezárásáért, és úgy véli, az ő vezetése nélkül nem lenne reális esély a konfliktus belátható időn belüli békés rendezésére.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 18:24
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen állunk, hogy Budapesten adjunk otthont a békecsúcsnak” – írja közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook

Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz–ukrán háborúban béke legyen. Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna. Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni

 – hangsúlyozza a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

