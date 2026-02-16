Rendkívüli

Megvan a Fidesz-KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Orbán Viktorenergiaszankciókmagyar-amerikai kapcsolatvédőpajzsDonald TrumpMarco Rubio

Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik

A miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán. Orbán Balázs azt írta: így kell megkezdeni egy hetet – utalva arra, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok érdeke, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni akarják az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktorral.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:13
Az Egyesült Államok érdeke, hogy Magyarország sikeres legyen Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs világossá tette: Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és a saját nemzeti érdekei mentén politizáljon. 

Orbán Balázs világossá tette: Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki
Orbán Balázs világossá tette: Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésben hangsúlyozta:

Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik, és a szankciók alóli mentesség is – akkor, ha Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony.

Rubio Budapesten: Biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

Marco Rubio látogatása jól illeszkedik abba a fordulatba, amely Donald Trump hivatalba lépése óta jellemzi az amerikai–magyar viszonyt. A korábbi vitás időszakot szoros, értékalapú együttműködés váltotta fel, amely a nemzeti szuverenitás, a biztonságpolitika és a gazdasági racionalitás mentén szerveződik. Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.

Szijjártó Péter a látogatás eredményeiről videóban is beszámolt:

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (b) a karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

add-square Az amerikai külügyminiszter Budapesten

Rubio Budapesten: biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

Az amerikai külügyminiszter Budapesten 8 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu