Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik

Rubio Budapesten: Biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

Marco Rubio látogatása jól illeszkedik abba a fordulatba, amely Donald Trump hivatalba lépése óta jellemzi az amerikai–magyar viszonyt. A korábbi vitás időszakot szoros, értékalapú együttműködés váltotta fel, amely a nemzeti szuverenitás, a biztonságpolitika és a gazdasági racionalitás mentén szerveződik. Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.

Szijjártó Péter a látogatás eredményeiről videóban is beszámolt:

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert (b) a karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)