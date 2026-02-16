Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik

Orbán Balázs világossá tette: Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki, és a saját nemzeti érdekei mentén politizáljon.
A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésben hangsúlyozta:
Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik, és a szankciók alóli mentesség is – akkor, ha Orbán Viktor a miniszterelnök, hiszen annak alapja a két vezető közötti szívélyes viszony.
