Kopni látszik Magyar Péter varázsa, belülről is érkeznek kritikus hangok

A brüsszeli lap legfrissebb jelentése szerint azonban nemcsak a külső támadások, hanem a belső kiábrándultság is fenyegeti a Tisza Pártot:

Egy névtelenséget kérő, ismert ellenzéki aktivista szerint ugyanis a választók körében valójában nyoma sincs a Magyar Péter iránti valódi rajongásnak

– fogalmaz a portál.

A Tisza támogatója szerint az ellenzéki oldalon valójában már alábbhagyott a lelkesedés Magyar Péter iránt, és a választók jelentős része nem érzelmi alapon, hanem inkább pragmatikus megfontolásból állt mögé – írják.