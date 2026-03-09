Minden eddiginél durvább és mocskosabb kampányra készül Magyarország, ahol a politikai elemzők szerint a karaktergyilkosságok és a titkosszolgálati dezinformációk veszik át az uralmat – írja a Mandiner a Politico cikkére hivatkozva.
Kopni látszik Magyar Péter varázsa, belülről is érkeznek kritikus hangok
Sokatmondó információk láttak napvilágot arról, hogy a Tisza Párt elnökének varázsa egyre inkább kopni látszik. Egy névtelenséget kérő ellenzéki informátor szerint megcsappant a lelkesedés Magyar Péter iránt, és támogatói közül sokakat már inkább egy fásult változás iránti igény hajt.
A brüsszeli lap legfrissebb jelentése szerint azonban nemcsak a külső támadások, hanem a belső kiábrándultság is fenyegeti a Tisza Pártot:
Egy névtelenséget kérő, ismert ellenzéki aktivista szerint ugyanis a választók körében valójában nyoma sincs a Magyar Péter iránti valódi rajongásnak
– fogalmaz a portál.
A Tisza támogatója szerint az ellenzéki oldalon valójában már alábbhagyott a lelkesedés Magyar Péter iránt, és a választók jelentős része nem érzelmi alapon, hanem inkább pragmatikus megfontolásból állt mögé – írják.
Magyarra és a Tiszára – ahogy fogalmaz az aktivista – sokan csupán egy hasznos eszközként tekintenek, amely alkalmas lehet Orbán Viktor hatalmának megtörésére, hasonlóan ahhoz, ahogy a brit Munkáspárt győzelme sem Keir Starmer személyes varázsáról, hanem a konzervatívok elleni fásultságról szólt.
A belpolitikai feszültségeket tovább tetézi a külföldi befolyás veszélye, amelyről Rácz András és Panyi Szabolcs is nyilatkozott a lapnak. Ugyanakkor érdekes ellentmondás figyelhető meg a nemzetközi megítélésben: miközben a belföldi ellenzéki aktivisták a lelkesedés apadásáról beszélnek, Ukrajnában láthatóan nő a bizalom Magyar Péter iránt – fogalmaz a Mandiner.
Mint írják, Kijevi körökben egyre többen titulálják őt ukránpárti politikusnak, aki – a jelenlegi kormányzati iránnyal szemben – hajlandó lenne végrehajtani Volodimir Zelenszkij elvárásait és követeléseit a regionális biztonság és a fegyverszállítások kérdésében.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)
