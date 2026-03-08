Szaúd-ArábiaPakisztánIránSaudi Aramco

Irán a tűzzel játszik, ha újra megtámadja Szaúd-Arábiát

Pakisztán és Szaúd-Arábia katonai vezetői a közel-keleti feszültségekkel párhuzamosan találkoztak. A tárgyalások után a szaúdi fél nyomatékosította az iráni vezetés felé a régió stabilitásának fontosságát, és reményét fejezte ki, hogy az iráni fél bölcsességet tanúsít, és a jövőben elkerüli a félreértéseket. Pakisztán nyíltan kiállt Rijád mellett és a két ország védelmi szövetségéhez hamarosan Törökország is csatlakozhat.

2026. 03. 08. 12:18
Az Aramco olajfinomítót iráni rakétatalálat érte Forrás: AFP
A The Times of India beszámolója szerint a közel-keleti feszültségek közepette Pakisztán szárazföldi erőinek vezérkari főnöke, Asim Munir találkozott Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Khalid bin Salmannel. A megbeszélés néhány nappal azután történt, hogy egy iráni támadás sújtotta az Aramco egyik szaúdi olajfinomítóját – ami a világ legnagyobbjai közé tartozik. Az Aramco-finomító elleni támadás után Pakisztán nyíltan kiállt Rijád mellett, és kifejezte szolidaritását a többi Öböl-menti államot ért légicsapások kapcsán is.

A tárgyalások után a szaúdi védelmi miniszter figyelmeztette az iráni vezetést
Fotó: AFP

Szeptemberben a két ország védelmi egyezményt kötött, amely kimondja, hogy bármely agresszió az egyik fél ellen a másikra is vonatkozik, hasonlóan a NATO 5. cikkéhez. Törökország hónapokkal ezelőtt védelmi szövetséget ajánlott a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztánnak és Szaúd-Arábiának , amelyet „iszlám NATO”-ként emlegetnek a szakértők, és célja a régió biztonsági struktúráinak átalakítása. A Bloomberg forrásai szerint a Törökország esetleges csatlakozásáról szóló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

A szaúdi védelmi miniszter az X-en közzétett közös fotóhoz azt írta:

Találkoztam Pakisztán hadseregének vezérkari főnökével, Asim Munir tábornokkal. Megvitattuk az iráni támadásokat az ország ellen, valamint a szükséges intézkedéseket, hogy ezeket megállítsuk a Közös Stratégiai Védelmi Megállapodás keretein belül. Hangsúlyoztuk, hogy az ilyen lépések aláássák a regionális biztonságot és stabilitást, és reményünket fejeztük ki, hogy az iráni fél bölcsességet tanúsít és elkerüli a félreértéseket.

Borítókép: Az Aramco olajfinomítót iráni rakétatalálat érte (Fotó: AFP)

