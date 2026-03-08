Irán a tűzzel játszik, ha újra megtámadja Szaúd-Arábiát

A The Times of India beszámolója szerint a közel-keleti feszültségek közepette Pakisztán szárazföldi erőinek vezérkari főnöke, Asim Munir találkozott Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Khalid bin Salmannel. A megbeszélés néhány nappal azután történt, hogy egy iráni támadás sújtotta az Aramco egyik szaúdi olajfinomítóját – ami a világ legnagyobbjai közé tartozik. Az Aramco-finomító elleni támadás után Pakisztán nyíltan kiállt Rijád mellett, és kifejezte szolidaritását a többi Öböl-menti államot ért légicsapások kapcsán is.

A tárgyalások után a szaúdi védelmi miniszter figyelmeztette az iráni vezetést

Fotó: AFP

Szeptemberben a két ország védelmi egyezményt kötött, amely kimondja, hogy bármely agresszió az egyik fél ellen a másikra is vonatkozik, hasonlóan a NATO 5. cikkéhez. Törökország hónapokkal ezelőtt védelmi szövetséget ajánlott a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztánnak és Szaúd-Arábiának , amelyet „iszlám NATO”-ként emlegetnek a szakértők, és célja a régió biztonsági struktúráinak átalakítása. A Bloomberg forrásai szerint a Törökország esetleges csatlakozásáról szóló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.