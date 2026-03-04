Iráni háború: kerülő útvonalon értékesítené a kitermelt kőolajat az Aramco

Szaúd-Arábia nemzeti olajvállalata, a világ legnagyobb olajcége megpróbálja az exportját a Vörös-tengeren keresztül lebonyolítani, hogy ezzel megkerülje a Hormuzi-szorost, ahol az iráni háború miatt nem biztonságos a tankerek útja. A Reuterst idézve a Világgazdaság azt írja: az Aramco úgy kerülné el a termelés csökkentését, hogy a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéből indítaná a szállítmányokat. Azonban iparági források szerint a szaúdi Kelet–Nyugat-vezeték kapacitása is véges, ráadásul könnyen Irán és szövetségesei célkeresztjébe kerülhet.

Az Aramco kénytelen volt a legnagyobb olajfinomítóját, Ras Tanurát bezárni. Fotó: Anadolu/AFP

Az Aramco már több ügyfelét értesítette az új átvételi pontról

A csővezeték napi mintegy ötmillió hordó olaj szállítására képes, sőt 2019-ben ideiglenesen hétmillió hordó olaj továbbítását is meg tudta oldani 24 órán belül, amikor a földgázvezetékeket is kőolaj szállítására alakították át.

Az olajmonarchia az OPEC adatai szerint januárban több mint napi tízmillió hordónyi olajat hozott a felszínre, ám ennek egy részét belföldön használják fel. Az Aramco már több ügyfelét is értesítette arról, hogy az Arab Light olajfajta átvételére Janbuban van lehetőség. Azonban az is kérdés, hogy a kikötő alkalmas-e ekkora mennyiségű olaj kezelésére. A Kpler adatai szerint a kikötő csúcsa napi 1,5 millió hordónyi olaj rakodása volt 2020 áprilisában.

Szaúd-Arábia ráadásul kénytelen volt a legnagyobb olajfinomítóját, Ras Tanurát bezárni hétfőn, miután a létesítményre dróntörmelék esett, és ott tűz ütött ki. Ha az olajmonarchia sikerrel jár, és képes az exportja egy részét a Vörös-tenger felé irányítani, az még mindig nem oldja meg a közeledő hiány kérdését, hiszen a Hormuzi-szoroson békeidőben napi mintegy húszmillió hordónyi olaj halad keresztül.

Egy iparági forrás korábban azt nyilatkozta a Reutersnak, hogy a vállalat minden lehetőséget megvizsgál a szoros megkerülésére, beleértve az Abqaiq olajmezőből induló csővezeték használatát is. Az Aramco egyelőre nem kommentálta a híreket.

Mint ismert: a globális olaj- és gázárak kedden lőttek ki, miután az Egyesült Államok és Izrael közös offenzívát indított Irán ellen. Teherán a bombázásokat követően megtámadta a szoros közelében a hajókat és az energiatermelő létesítményeket, lezárta a hajózási útvonalakat az Öböl-térségben, és a termelés leállítását kényszerítette ki Katartól Irakig.