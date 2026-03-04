Terrorveszélytől tart Németország. A fatva az iszlám jogban magas rangú vallási vezető által kiadott iránymutatás, amely kötelező érvényű mindazokra nézve, akik elismerik az adott tekintélyt. Elemzők szerint a mostani felhívás különösen veszélyes, mert jelzés lehet a már működő hálózatok számára, írja az Origo.
Fokozott terrorveszély fenyegeti Németországot
Elemzők szerint jelentős biztonságpolitikai kockázatot hordoz Németország számára az iráni vezetés által kihirdetett fatva. A teheráni rezsim azt követően szólított fel „minden muszlimot” bosszúra, hogy a hírek szerint meghalt az ország legfőbb vezetője, Ali Hamenei. A vallási jogi állásfoglalás a „mártírhalál” megtorlását tekinti kötelességnek, ami a szakértők szerint radikalizálódott egyének és szervezett hálózatok számára egyaránt mozgósító üzenet lehet.
Szakértők szerint magas a kockázata a spontán, magányos elkövetők által végrehajtott merényleteknek, illetve az úgynevezett alvó sejtek aktiválásának.
Nicolas Stockhammer osztrák terrorellenes kutató szerint a fatva „gyorsítóként” hathat az európai támadásokra, hiszen egy laza, nemzetközi támogató bázist céloz meg – az önradikalizálódott egyénektől a szervezett csoportokig.
Terrorveszély: Németország célkeresztben?
Szakértői értékelések szerint Németország az egyik legfontosabb európai terepe az iráni Forradalmi Gárda és a titkosszolgálat hálózatainak. Különösen Észak-Rajna-Vesztfáliában és Bajorországban léteznek olyan struktúrák, amelyek alkalmasak lehetnek akciók előkészítésére. Heinisch szerint 1979 óta több mint száz, Iránhoz köthető végrehajtott vagy meghiúsított merénylet történt Európában.
Egy brit titkosszolgálati jelentés pedig 2022 januárja óta húsz iráni kötődésű támadási kísérletről számolt be.
Az Egyesült Államokban már történt véres incidens: a texasi Austinban egy 53 éves szenegáli férfi egy bárban két embert lelőtt, tizennégyet megsebesített. Az FBI vizsgálja, hogy a támadás összefüggésben állhat-e az Irán elleni amerikai csapásokkal.
Berlin figyel, de egyelőre nincs konkrét fenyegetés
A német belügyminisztérium közölte: a hatóságok folyamatosan értékelik a fenyegetettségi helyzetet, és szükség esetén módosítják a védelmi intézkedéseket.
Jelenleg nincs konkrét információ küszöbön álló merényletről, ugyanakkor a helyzet „dinamikus”.
A Német Szövetségi Rendőrszakszervezet elnöke politikai lépéseket sürgetett. Szerinte Németországnak minden eddiginél éberebbnek kell lennie, és fel kell függeszteni azokat a befogadási programokat, amelyekben nem kormányzati szervezetek is részt vesznek.
Úgy fogalmazott: nem szabad olyan embereket beengedni az országba, akiknek személyazonossága nem tisztázott egyértelműen.
A szakértők arra is rámutatnak, hogy az iráni Forradalmi Gárdát mindmáig nem minősítették egységesen terrorszervezetnek az Európai Unióban, és több, a rezsimhez köthető mecset és egyesület továbbra is működik.
