Fokozott terrorveszély fenyegeti Németországot

Szakértők szerint magas a kockázata a spontán, magányos elkövetők által végrehajtott merényleteknek, illetve az úgynevezett alvó sejtek aktiválásának.

Nicolas Stockhammer osztrák terrorellenes kutató szerint a fatva „gyorsítóként” hathat az európai támadásokra, hiszen egy laza, nemzetközi támogató bázist céloz meg – az önradikalizálódott egyénektől a szervezett csoportokig.

Terrorveszély: Németország célkeresztben?

Szakértői értékelések szerint Németország az egyik legfontosabb európai terepe az iráni Forradalmi Gárda és a titkosszolgálat hálózatainak. Különösen Észak-Rajna-Vesztfáliában és Bajorországban léteznek olyan struktúrák, amelyek alkalmasak lehetnek akciók előkészítésére. Heinisch szerint 1979 óta több mint száz, Iránhoz köthető végrehajtott vagy meghiúsított merénylet történt Európában.

Egy brit titkosszolgálati jelentés pedig 2022 januárja óta húsz iráni kötődésű támadási kísérletről számolt be.

Az Egyesült Államokban már történt véres incidens: a texasi Austinban egy 53 éves szenegáli férfi egy bárban két embert lelőtt, tizennégyet megsebesített. Az FBI vizsgálja, hogy a támadás összefüggésben állhat-e az Irán elleni amerikai csapásokkal.