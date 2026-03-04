Karácsony Gergely úgy döntött, hogy a kampányban nem kell végrehajtani a bíróság döntését + videó

A főváros jelenleg törvénytelenül működik, mivel továbbra sem sikerült főpolgármester-helyettest választani. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést, ugyanakkor – a testület tagjainak tudta nélkül – arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a kampányidőszak miatt 15 napon belül nem tudnak helyettest választani. Ezzel a lépéssel a Fővárosi Közgyűlés és annak tagjai elől is elvette a lehetőséget, hogy eleget tegyenek a Fővárosi Törvényszék felhívásának – írja a Metropol.
Karácsony Gergely nem tett eleget a bíróság kötelezésének, és
a főpolgármester-helyettes ügyében elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét.
Így a testület nem tudta teljesíteni a jogszabály és a bíróság által előírt kötelezettségét, hogy helyettest válasszon. A Fővárosi Törvényszék ezért felszólította Sára Botond főispánt, hogy jelölje Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergelynek már másfél éve nincs helyettese, mert a közgyűlés nem tudott megegyezni a személyéről. Karácsony ősszel Tüttő Katát jelölte, ám a közgyűlés őt nem szavazta meg. Az ítélőtábla korábban kimondta: ha december 8-ig sem választanak helyettest, a főispánnak kell intézkednie.
Most azonban az is kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék által megszabott 15 napos határidőn belül Karácsony Gergely nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést a helyettes megválasztására.
– A kormányhivatal megvizsgálta a bíróság ítéletét. Kiderült, hogy az eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a fővárosi önkormányzatot, hogy válasszon főpolgármester-helyettest 15 napos határidővel. Karácsony Gergely ugyanakkor nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy összehívja a közgyűlést, hogy főpolgármester-helyettest tudjon választani. Mindennek ellenére az önkormányzat azt nyilatkozta a bíróság felé a közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül, hogy a testület azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert országgyűlési választások lesznek, és a kampányban úgysem hozna erről döntést – mondta videójában Sára Botond főispán.
Karácsony Gergely esélyt sem adott a közgyűlésnek kötelezettsége teljesítésére, ezért a kormányhivatal felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál.
A bíróság szerint jogsértő a helyettes nélküli városvezetés
Az önkormányzati törvény szerint az alpolgármestert – Budapesten a főpolgármester-helyettest – már az önkormányzati választás utáni alakuló ülésen meg kell választani. Ez 2024 októberében nem történt meg, és azóta sem választott helyettest a közgyűlés, ezért Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője decemberben bírósághoz fordult.
A bíróság szerint a helyettes nélkül működő városvezetés jogsértő állapot.
Nem ez az első ilyen döntés: tavasszal a Kúria a főváros költségvetését is megsemmisítette, és annak újraírásra kötelezte a közgyűlést.
