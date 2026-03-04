Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

karácsony gergelyfővárosi közgyűlésfővárosi törvényszéksára botond

Karácsony Gergely úgy döntött, hogy a kampányban nem kell végrehajtani a bíróság döntését + videó

Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese. Karácsony Gergely hivatala a közgyűlés tudta nélkül közölte a Fővárosi Törvényszékkel, hogy a kampányidőszak miatt nem tudnának helyettest választani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 8:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főváros jelenleg törvénytelenül működik, mivel továbbra sem sikerült főpolgármester-helyettest választani. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést, ugyanakkor – a testület tagjainak tudta nélkül – arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a kampányidőszak miatt 15 napon belül nem tudnak helyettest választani. Ezzel a lépéssel a Fővárosi Közgyűlés és annak tagjai elől is elvette a lehetőséget, hogy eleget tegyenek a Fővárosi Törvényszék felhívásának – írja a Metropol.

Budapest, 2025. december 17. Tüttő Kata, az MSZP képviselője és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt tartott ajándékozáson a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Tüttő Kata és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt tartott ajándékozáson a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. Fotó:  MTI/Balogh Zoltán

Karácsony Gergely nem tett eleget a bíróság kötelezésének, és 

a főpolgármester-helyettes ügyében elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét.

Így a testület nem tudta teljesíteni a jogszabály és a bíróság által előírt kötelezettségét, hogy helyettest válasszon. A Fővárosi Törvényszék ezért felszólította Sára Botond főispánt, hogy jelölje Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergelynek már másfél éve nincs helyettese, mert a közgyűlés nem tudott megegyezni a személyéről. Karácsony ősszel Tüttő Katát jelölte, ám a közgyűlés őt nem szavazta meg. Az ítélőtábla korábban kimondta: ha december 8-ig sem választanak helyettest, a főispánnak kell intézkednie.

Most azonban az is kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék által megszabott 15 napos határidőn belül Karácsony Gergely nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést a helyettes megválasztására.

– A kormányhivatal megvizsgálta a bíróság ítéletét. Kiderült, hogy az eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a fővárosi önkormányzatot,  hogy válasszon főpolgármester-helyettest 15 napos határidővel. Karácsony Gergely ugyanakkor nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy összehívja a közgyűlést, hogy főpolgármester-helyettest tudjon választani. Mindennek ellenére az önkormányzat azt nyilatkozta a bíróság felé a közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül, hogy a testület azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert országgyűlési választások lesznek, és a kampányban úgysem hozna erről döntést – mondta videójában Sára Botond főispán. 

Karácsony Gergely esélyt sem adott a közgyűlésnek kötelezettsége teljesítésére, ezért a kormányhivatal felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál.

 

A bíróság szerint jogsértő a helyettes nélküli városvezetés

Az önkormányzati törvény szerint az alpolgármestert – Budapesten a főpolgármester-helyettest – már az önkormányzati választás utáni alakuló ülésen meg kell választani. Ez 2024 októberében nem történt meg, és azóta sem választott helyettest a közgyűlés, ezért Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője decemberben bírósághoz fordult.

A bíróság szerint a helyettes nélkül működő városvezetés jogsértő állapot. 

Nem ez az első ilyen döntés: tavasszal a Kúria a főváros költségvetését is megsemmisítette, és annak újraírásra kötelezte a közgyűlést.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.