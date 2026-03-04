Rendkívüli

Zöldül a hazai ingatlanállomány – ez áll a háttérben

Több mint félmillió négyzetméternyi energetikailag korszerű ingatlant eredményezett ez idáig a Baross Gábor Tőkeprogram, vagyis elmondható, hogy zöldebb épületeket és az átlagot meghaladó hozamokat hoz az állami tőkebefektetés.

2026. 03. 04.
A Nemzeti Tőkeholding égisze alatt indított ingatlanalapok alprogram célja a hazai épületállomány energiahatékonyságának javítása korszerű, új fejlesztések és meglévő ingatlanok felújítása révén. Az ötéves befektetési időszakot felölelő, 149 milliárd forintos keretösszegű programban az alapkezelők a forrásokat meglévő épületek energetikai célú felújítására, zöld- vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják.

Az alapkezelők az alprogram célkitűzéseinek megfelelően mintegy 630 ezer négyzetméter lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely energetikai felújítását és fejlesztését kezdték meg országszerte. 

Többek között a program keretében valósul meg egy bevásárlóközpont energetikai felújítása, épül egy ultramodern logisztikai központ Pátyon, egy drogéria-parfüméria hálózat logisztikai raktára Üllőn, illetve újul meg egy ikonikus irodaház Budapest szívében.

Csak a lakóingatlanok tekintetében mintegy 250 ezer négyzetméteren háromezer, kiváló energiahatékonyságú lakás készülhet el az ötödik év végére, amelyek alacsony energiafogyasztást és rezsiköltségeket biztosítanak a lakóknak. A kereskedelmi és logisztikai ingatlanok 370 ezer négyzetmétere szintén magas szintű energetikai besorolással újul vagy valósul meg. 

Már most érdemi lépéseket tudtunk tenni a hazai épületállomány megújításában. Olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek alacsony környezeti terhelés mellett működnek, miközben tartósan megőrzik piaci értéküket is. A program további hozadéka, hogy élénkítettük a zöld-ingatlanfejlesztésekre irányuló magánberuházási kedvet is, amely hosszú távon mutat irányt a hazai piac számára

– értékelte az alprogramot Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.

 

Hozamokban is az élen

A nettó eszközérték kimutatások alapján ezen program keretében befektetett 149 milliárd forint értéke már most meghaladja a 172 milliárd forintot, az évesített hozamok pedig felülmúlják a referenciának tekinthető alapok eredményeit is.

– Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése nem hozamellenes, ellenkezőleg, növeli a befektetések értékét. Mivel az alapkezelők a program végén a hozamelvárásokkal növelt összeget fizetik vissza az állami befektetőnek, ezért az ország nemcsak korszerű épületeket, hanem erős pénzügyi eredményt is realizálhat a programnak köszönhetően – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapokra fókuszáló alprogramjai 2023-ban indultak, a 164 milliárd forintos keretösszegre tíz hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen. Az értékpapíralapok alprogram 2025 januárjában zárult, az összes évesített realizált hozam meghaladta a 21 százalékot.

 

 

