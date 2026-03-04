Már a hívek is állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Pétertől

Több hozzászóló szerint az ukrán olajszállítási nyomásgyakorlás már olyan horderejű, hogy azt a Tisza sem hagyhatja szó nélkül. Egyértelmű állásfoglalást várnának többen is a hitelesség megőrzése érdekében.
Magyar Péter követői közül többen is úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni, hogyan viszonyul Volodimir Zelenszkij terveihez és Magyarországgal szemben tett lépéseihez. Ez különösen fontos lenne abban a kiélezett helyzetben, hogy az ukrán elnök a Magyarországra érkező kőolajszállítás blokkolásával próbálja hazánkat zsarolni.
Korábban a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben – emlékeztetett a Mandiner.
Egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot mondani
– véli Magyar Péter egyik követője. Többen pedig egyenesen azt várják a Tisza Párt vezérétől, hogy határolódjon el Zelenszkijtől. Van olyan hozzászóló, aki egyenesen hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol Tseber Rolanddal, az ukrajnai kém barátjával találkozott.
Magyar Péter követői hangot adnak azon elvárásuknak, hogy végre valljon színt a Tisza Párt, milyen érdek és viszony fűzi őket keleti szomszédunkhoz.
Összességében látható, hogy Magyar Péter támogatóit is elbizonytalanítja, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés is húzza az időt, miközben nem tiltakozik Zelenszkij elnök politikai nyomásgyakorlása ellen, ezzel veszélybe sodorva Magyarország biztonságát.
Szóljon hozzá!
