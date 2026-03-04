Már a hívek is állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Pétertől

Több hozzászóló szerint az ukrán olajszállítási nyomásgyakorlás már olyan horderejű, hogy azt a Tisza sem hagyhatja szó nélkül. Egyértelmű állásfoglalást várnának többen is a hitelesség megőrzése érdekében.

Egyértelmű állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Péter szavazói. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Magyar Péter követői közül többen is úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni, hogyan viszonyul Volodimir Zelenszkij terveihez és Magyarországgal szemben tett lépéseihez. Ez különösen fontos lenne abban a kiélezett helyzetben, hogy az ukrán elnök a Magyarországra érkező kőolajszállítás blokkolásával próbálja hazánkat zsarolni.

Korábban a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben – emlékeztetett a Mandiner.

Fotó: Facebook

Egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot mondani

– véli Magyar Péter egyik követője. Többen pedig egyenesen azt várják a Tisza Párt vezérétől, hogy határolódjon el Zelenszkijtől. Van olyan hozzászóló, aki egyenesen hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol Tseber Rolanddal, az ukrajnai kém barátjával találkozott.

Forrás: Facebook

Magyar Péter követői hangot adnak azon elvárásuknak, hogy végre valljon színt a Tisza Párt, milyen érdek és viszony fűzi őket keleti szomszédunkhoz.

Forrás: Facebook

Összességében látható, hogy Magyar Péter támogatóit is elbizonytalanítja, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés is húzza az időt, miközben nem tiltakozik Zelenszkij elnök politikai nyomásgyakorlása ellen, ezzel veszélybe sodorva Magyarország biztonságát.