Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

Már a hívek is állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Pétertől

A közösségi oldalán egyre több kritika éri a Tisza párt elnökét Ukrajna miatt. Követői azt várják, valljon színt.

2026. 03. 04. 13:42
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Több hozzászóló szerint az ukrán olajszállítási nyomásgyakorlás már olyan horderejű, hogy azt a Tisza sem hagyhatja szó nélkül. Egyértelmű állásfoglalást várnának többen is a hitelesség megőrzése érdekében. 

Egyértelmű állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Péter szavazói
Egyértelmű állásfoglalást várnak Ukrajna ügyében Magyar Péter szavazói. Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Magyar Péter követői közül többen is úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni, hogyan viszonyul Volodimir Zelenszkij terveihez és Magyarországgal szemben tett lépéseihez. Ez különösen fontos lenne abban a kiélezett helyzetben, hogy az ukrán elnök a Magyarországra érkező kőolajszállítás blokkolásával próbálja hazánkat zsarolni. 

Korábban a Tisza Párt képviselői ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben – emlékeztetett a Mandiner.

Fotó:   Facebook

Egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot mondani

– véli Magyar Péter egyik követője. Többen pedig egyenesen azt várják a Tisza Párt vezérétől, hogy határolódjon el Zelenszkijtől. Van olyan hozzászóló, aki egyenesen hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol Tseber Rolanddal, az ukrajnai kém barátjával találkozott.

Forrás: Facebook

Magyar Péter követői hangot adnak azon elvárásuknak, hogy végre valljon színt a Tisza Párt, milyen érdek és viszony fűzi őket keleti szomszédunkhoz.

Forrás: Facebook

Összességében látható, hogy Magyar Péter támogatóit is elbizonytalanítja, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés is húzza az időt, miközben nem tiltakozik Zelenszkij elnök politikai nyomásgyakorlása ellen, ezzel veszélybe sodorva Magyarország biztonságát.

 

Kondor Katalin
Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

