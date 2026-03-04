Hálát vár az olajblokádért

Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik. Sőt arra is, ha két mondaton belül háromszor cáfolják tenmagukat. Itt van például Zelenszkij. Egy minapi sajtótájékoztatón szipogva bizonygatta, hogy a Barátság kőolajvezeték frankón szét van bombázva, az Orbán Viktor által bemutatott műholdfelvétel smafu, semmit sem bizonyít, a cső föld alatti részét Orbán nem láthatja. Értsd: akkor is sérült a vezeték, ha az nem látszik. Persze vizsgálóbizottságot nem enged oda, mert minek.

Egy mondattal később viszont elújságolta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a következőket mondta: „Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt [az orosz kőolaj tranzitját] megtenni? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.” Majd azt ecsetelte, hogy amikor az uniós bürokraták a csap visszanyitására kérték, visszakérdezett, mi ennek az „ára”. Nocsak!

Tehát akkor már mégsem a cső szelel, csupán nem akarja megnyitni? Zsarol a szentem? Úgymond nem akarja az oroszokat gazdagítani. De hát akkor ő miért vesz más országokon (például rajtunk) keresztül orosz olajat, dízelt, gázt, ha ahhoz „vér tapad”? Vagy tőlünk áramot, amit orosz fűtőelem termel? Ő miért gazdagítja az oroszokat? Kicsit szelektív ez az oroszgyűlölet, nem? Pláne olyasvalakitől, aki pár éve még az orosz tévében oroszul haknizott, ukránul legfeljebb makogni tudott. De hasonló a magyarországi ellenzék is: vesszenputyinoznak, de azért az olcsó orosz energiának köszönhető rezsicsökkentést nem utalják vissza az államnak. Farizeus banda.

Hogy a csőnek az égvilágon semmi baja, az onnan is tudható, hogy az állítólagos orosz támadás után még napokig jött rajta az olaj, csak utána jutott eszükbe Zselééknek, milyen jó ürügy ez a blokádra. Továbbá az ukrán szakik is beismerték, hogy nincs baj a csővel. Vagyis Zelenszkij vízfolyásszerűen hazudik. A Tisza nevű fényevő szekta és a magyarországi ügynöksajtó mégis elképesztő pofátlansággal mentegeti. Sőt a magyar kormányt vádolják riogatással. Ész megáll!