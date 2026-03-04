idezojelek
A Helyzet

Hálát vár az olajblokádért

Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
brüsszeltiszazelenszkijolajorbán viktor 2026. 03. 04. 4:59
0

Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik. Sőt arra is, ha két mondaton belül háromszor cáfolják tenmagukat. Itt van például Zelenszkij. Egy minapi sajtótájékoztatón szipogva bizonygatta, hogy a Barátság kőolajvezeték frankón szét van bombázva, az Orbán Viktor által bemutatott műholdfelvétel smafu, semmit sem bizonyít, a cső föld alatti részét Orbán nem láthatja. Értsd: akkor is sérült a vezeték, ha az nem látszik. Persze vizsgálóbizottságot nem enged oda, mert minek.

Egy mondattal később viszont elújságolta, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a következőket mondta: „Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt [az orosz kőolaj tranzitját] megtenni? Hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.” Majd azt ecsetelte, hogy amikor az uniós bürokraták a csap visszanyitására kérték, visszakérdezett, mi ennek az „ára”. Nocsak!

Tehát akkor már mégsem a cső szelel, csupán nem akarja megnyitni? Zsarol a szentem? Úgymond nem akarja az oroszokat gazdagítani. De hát akkor ő miért vesz más országokon (például rajtunk) keresztül orosz olajat, dízelt, gázt, ha ahhoz „vér tapad”? Vagy tőlünk áramot, amit orosz fűtőelem termel? Ő miért gazdagítja az oroszokat? Kicsit szelektív ez az oroszgyűlölet, nem? Pláne olyasvalakitől, aki pár éve még az orosz tévében oroszul haknizott, ukránul legfeljebb makogni tudott. De hasonló a magyarországi ellenzék is: vesszenputyinoznak, de azért az olcsó orosz energiának köszönhető rezsicsökkentést nem utalják vissza az államnak. Farizeus banda.
Hogy a csőnek az égvilágon semmi baja, az onnan is tudható, hogy az állítólagos orosz támadás után még napokig jött rajta az olaj, csak utána jutott eszükbe Zselééknek, milyen jó ürügy ez a blokádra. Továbbá az ukrán szakik is beismerték, hogy nincs baj a csővel. Vagyis Zelenszkij vízfolyásszerűen hazudik. A Tisza nevű fényevő szekta és a magyarországi ügynöksajtó mégis elképesztő pofátlansággal mentegeti. Sőt a magyar kormányt vádolják riogatással. Ész megáll!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök legszebb gondolata az volt, hogy valójában a szlovákoknak meg a magyaroknak kellene hálásnak lenniük, amiért korábban egyszer, állítólag megjavíttatta a csövet. Köszönjük a kedvességét, drága elnök úr, de úgy tudom, nem ingyen folyatják át nekünk az anyagot, igen borsos tranzitdíjat fizetünk érte, amit aztán el tudnak durrogtatni. Meg aztán postafordultával, földolgozva küldtünk vissza is, amíg el nem kezdtek minket fojtogatni. Sebaj. Hála helyett más szavak tolulnak az ajkunkra, csak azok nem feltétlen szalonképesek.

Ami pedig a magát ellenzéknek nevező magyarországi ügynöklerakatot illeti, csak magamat tudom ismételni. Mindig van lejjebb. 2013-ban még „csak” Tavares-jelentést körmöltek az ország ellen, amelyben fenyegetőztek (és persze hazudoztak, rágalmaztak). 

A Sargentini-jelentésben már ötöscikkelyeztek, pénzmegvonást követeltek, brigantimód zsaroltak. Később Brüsszellel bűnszövetségben elkezdték lenyúlni a nekünk járó pénzeket. Újabban az olcsó orosz olajról és gázról való leválást követelik, vagyis hogy fojtsuk meg a gazdaságunkat, vegyünk ki a magyarok zsebéből évi egymillió forintot. S minthogy nem hajlunk a dologra, az extrémzongorista, Ursula, a horvát kormány és Poroska együtt kifundálták az olajembargót. (Nem kizárt, Zelenszkij szerint ezért is hálásnak kéne lennünk.) A benzinválság majd hatalomra löki a Tiszát – gondolják éles elmével. 

Már csak a mucsai magyarokat kellene me­ggyőzniük, miért jó nekik, ha nem lesz benzinjük. Persze a fényevő szekta és tapsoncai majd megkísérlik a lehetetlent. Sok sikert! Az emberek köztudomásúlag rajonganak a fojtogatóikért.

Borítókép: Zelenszkij - (Fotó: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi sudoku

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu