idezojelek
A Helyzet

Csappanó Tisza-csapat

Rossz szolgálatot tesz a Medián nevű ügybuzgó baloldali szekértoló kompánia a Tisza nevű pártimitációnak és önimádó vezérének.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
mediántisza pártválasztás 2026. 02. 28. 5:58
0

Rossz szolgálatot tesz a Medián nevű ügybuzgó baloldali szekértoló kompánia a Tisza nevű pártimitációnak és önimádó vezérének a képzelt hatalmas előnyük vizionálásával. Egyrészt amiatt, mert Hann Endréék mostani lebukása, helyesebben rajtakapása a hamis, kozmetikázott adatokkal csak táplálja azt a benyomást, hogy valami nagyon nem stimmel Magyar Péterék népszerűségi mutatóival. A „Mérjen neked nagy előnyt a Medián!” mondás terjedhet el a közéletben, annyira hiteltelenre focizta magát már az átlátszóan manipuláló műintézet. Másrészt amiatt nem tesz jót az általa támogatni kívánt branccsal, mert lelohaszthatja a hívek már amúgy sem magas hőfokon izzó lelkesedését. 

Hisz minek erőlködni, ha úgyis tuti biztosan meg van nyerve az a választás másfél hónappal az urnákhoz járulás előtt. Holott Amerikában bemutató oktatást tartottak az ottani közvélemény-hekkelő cégek Kamala Harrisszel, hogyan kell alaptalanul elbizakodottá tenni egy jelöltet és táborát.

Értjük mi persze, hogy ezek a manőverek a jobboldallal szemben folytatott lélektani hadviselés részei, de hogy mindig visszaüt az ilyesmi, ahhoz nem fér kétség. A lehervasztani szándékozott közösséget ezek a kilógó lólábú álkutatások inkább aktivizálni, a mozgósítandókat viszont passziválni szokták.
Nem akarjuk kéretlenül tanácsokkal ellátni a tiszás pukkancsvezért, de inkább arra kellene koncentrálnia az őt ajnározó manipulációs jelentések önbizalom-dagasztó olvasgatása helyett, hogy ne buktassa le magát lépésről lépésre. Az igazi visszajelzés ugyanis az, hogy még a szerényebb várakozásokhoz képest is kevesen kíváncsiak az országjárásának állomásain a gyűlölet-karbantartó üvöltőpartijai­ra. Egyre több jel mutat arra, hogy mindezt a tiszás nemzetvezető is érzékeli, és ettől veszíti el az önuralmát az eddigieknél is sokkal többször. Nem véletlen, hogy az információk szerint belső körben a választás elveszítését is megpendítette mint reális forgatókönyvet.

Pedig nem is kellene mást tennie, mint tartózkodnia az ország polgárainak elárulásától, akiknek a szavazataira számítania kellene.

Hisz praktikusnak tűnhet ugyan számára a brüsszeli vezetéshez való dörgölőzés, de Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek nincs szavazati joga a választáson mifelénk. Nem gondol arra a dölyfös miniführer, hogy a gyűlései iránti érdektelenségben megnyilvánuló népszerűség-apadásban olyan ügyek játszanak közre, mint hogy mogorván lapított az ukránok kőolajzsarolási ügyében, majd abszurd módon az Orbán-kormányt hibáztatta? Ha olyan jóban vannak az ukrán vezetéssel, ahogy hencegtek vele, akkor miért nem jár közben a magyarok érdekében? Meg aztán az emberek össze tudják adni a kettőt meg a kettőt, és pontosan látják, hogy a háború ügyé­ben állást foglalt a Tisza Párt, miután ismerik a mondást: a hallgatás beismerés. Márpedig ha minden háborút elősegítő, Zelenszkijék alá újabb lovakat adó előterjesztést megszavaznak, akkor miről beszélünk?

A nagy átverő show-nak ezért aztán lassacskán vége szakadhat. Ezt a tisztánlátási folyamatot tovább erősítheti, hogy az európai gazdákat és az árdrágításon, veszélyes minőségromláson keresztül a fogyasztókat katasztrofálisan érintő, a hazai mezőgazdaságot taccsra tevő Mercosur-megállapodás alkalmazását az Európai Bizottság meg akarja kezdeni.

Magyar Péterék egyfolytában bagatellizálták és távoli, jövőbeni eseményként beszéltek róla, az EP-ben egy szalmaszálat sem tettek keresztbe a megakadályozására. Minden oka megvan tehát a szektavezérnek az idegeskedésre, mert csappan a hívek csapata. Be kell látnia: a sok hazugságból sosem lesz igazság.
 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojeleknato

Robert C. Castel: Bonctani jelentés, NATO 2036

Robert C. Castel avatarja

Hogyan vetettek véget Európa nukleáris ambíciói az Észak-atlanti Szövetségnek?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu