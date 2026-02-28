Csappanó Tisza-csapat

Rossz szolgálatot tesz a Medián nevű ügybuzgó baloldali szekértoló kompánia a Tisza nevű pártimitációnak és önimádó vezérének a képzelt hatalmas előnyük vizionálásával. Egyrészt amiatt, mert Hann Endréék mostani lebukása, helyesebben rajtakapása a hamis, kozmetikázott adatokkal csak táplálja azt a benyomást, hogy valami nagyon nem stimmel Magyar Péterék népszerűségi mutatóival. A „Mérjen neked nagy előnyt a Medián!” mondás terjedhet el a közéletben, annyira hiteltelenre focizta magát már az átlátszóan manipuláló műintézet. Másrészt amiatt nem tesz jót az általa támogatni kívánt branccsal, mert lelohaszthatja a hívek már amúgy sem magas hőfokon izzó lelkesedését.

Hisz minek erőlködni, ha úgyis tuti biztosan meg van nyerve az a választás másfél hónappal az urnákhoz járulás előtt. Holott Amerikában bemutató oktatást tartottak az ottani közvélemény-hekkelő cégek Kamala Harrisszel, hogyan kell alaptalanul elbizakodottá tenni egy jelöltet és táborát.

Értjük mi persze, hogy ezek a manőverek a jobboldallal szemben folytatott lélektani hadviselés részei, de hogy mindig visszaüt az ilyesmi, ahhoz nem fér kétség. A lehervasztani szándékozott közösséget ezek a kilógó lólábú álkutatások inkább aktivizálni, a mozgósítandókat viszont passziválni szokták.

Nem akarjuk kéretlenül tanácsokkal ellátni a tiszás pukkancsvezért, de inkább arra kellene koncentrálnia az őt ajnározó manipulációs jelentések önbizalom-dagasztó olvasgatása helyett, hogy ne buktassa le magát lépésről lépésre. Az igazi visszajelzés ugyanis az, hogy még a szerényebb várakozásokhoz képest is kevesen kíváncsiak az országjárásának állomásain a gyűlölet-karbantartó üvöltőpartijai­ra. Egyre több jel mutat arra, hogy mindezt a tiszás nemzetvezető is érzékeli, és ettől veszíti el az önuralmát az eddigieknél is sokkal többször. Nem véletlen, hogy az információk szerint belső körben a választás elveszítését is megpendítette mint reális forgatókönyvet.

Pedig nem is kellene mást tennie, mint tartózkodnia az ország polgárainak elárulásától, akiknek a szavazataira számítania kellene.

Hisz praktikusnak tűnhet ugyan számára a brüsszeli vezetéshez való dörgölőzés, de Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek nincs szavazati joga a választáson mifelénk. Nem gondol arra a dölyfös miniführer, hogy a gyűlései iránti érdektelenségben megnyilvánuló népszerűség-apadásban olyan ügyek játszanak közre, mint hogy mogorván lapított az ukránok kőolajzsarolási ügyében, majd abszurd módon az Orbán-kormányt hibáztatta? Ha olyan jóban vannak az ukrán vezetéssel, ahogy hencegtek vele, akkor miért nem jár közben a magyarok érdekében? Meg aztán az emberek össze tudják adni a kettőt meg a kettőt, és pontosan látják, hogy a háború ügyé­ben állást foglalt a Tisza Párt, miután ismerik a mondást: a hallgatás beismerés. Márpedig ha minden háborút elősegítő, Zelenszkijék alá újabb lovakat adó előterjesztést megszavaznak, akkor miről beszélünk?

A nagy átverő show-nak ezért aztán lassacskán vége szakadhat. Ezt a tisztánlátási folyamatot tovább erősítheti, hogy az európai gazdákat és az árdrágításon, veszélyes minőségromláson keresztül a fogyasztókat katasztrofálisan érintő, a hazai mezőgazdaságot taccsra tevő Mercosur-megállapodás alkalmazását az Európai Bizottság meg akarja kezdeni.

Magyar Péterék egyfolytában bagatellizálták és távoli, jövőbeni eseményként beszéltek róla, az EP-ben egy szalmaszálat sem tettek keresztbe a megakadályozására. Minden oka megvan tehát a szektavezérnek az idegeskedésre, mert csappan a hívek csapata. Be kell látnia: a sok hazugságból sosem lesz igazság.

