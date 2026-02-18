Kis tiszás müncheni sörpuccs

Rejtély, miként nem jutott eszébe Magyar Péternek, hogy egy müncheni sörözőben hatalmi ambíciókról deklamálni, ordibálni a felhevült szimpatizáns közönség előtt nem jó ómen. Sokaknak támadt déja vu érzése ugyanis, amikor kiderült, hogy a Tisza Párt krónikusan úrhatnám elnöke a bajor főváros egyik sörcsarnokában óberkedett a személyzettel és még rendőrt is kellett rá hívni.

Péter testvérnek azonban nem villant be, csak másoknak, hogy Adolf Hitler volt az, aki egy müncheni sörcsarnokból indulva próbálta 1923-ban először erőszakosan kezébe kaparintani a hatalmat, ám akkor még sikerült lekapcsolni a német nemzeti szocialista párt vezérét. Ez volt a hírhedtté vált müncheni sörpuccs, amely minden véressége mellett tartalmazott kabaréba illő elemeket, hiszen egy adott ponton azzal próbálták a nácik nyugtatni az egybegyűlt polgárokat, hogy ne idegeskedjenek, mindenki meg fogja kapni a sörét.

Hát most, amikor a Tisza nagyravágyó ura és sleppje akadályozta a békésen iddogáló, kvaterkázó bajorok kiszolgálását, mivel húsz főre foglaltak asztalt, ám elözönlötték a vendéglátóhelyet, nem biztos, hogy mindenki megkaphatta a sörét a pincérektől. A magyarországi szektavezért láthatóan egy cseppet sem zavarta ez a számára lényegtelen körülmény a felvételek tanúsága szerint.

Nagy kérdés, hogy Peti führer ennyire nem ismeri a történelmet, vagy nagyon is ismeri a müncheni sörpuccs lefolyását és éppen azért igyekezett legalább részben reprodukálni a régi eseményeket. Ez utóbbi verzió mellett szól, hogy meglehetősen arrogánsan, vendéghez méltatlan, provokatív módon beszélt a személyzettel, amelynek tagjai érthetően rossz néven vették, hogy a többi vendéget nem tudják kiszolgálni a be nem jelentett rendezvényt összetrombitáló tiszás helyiségfoglalóktól. A két világháború közötti Németországban játszódó filmeken lehet látni hasonló jeleneteket, amikor a hatalomra törő náci párt aktivistái megszállnak egy vendéglőt és mindenki mást kiszorítanak, elüldöznek. Ezek a Tisza-fanok úgy viselkedtek, mintha ők lennének otthon, nem pedig az étterem dolgozói meg a többi megzavart, vacsorázni szándékozó vendég.