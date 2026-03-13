Borbély Balázs nem érti, miért esett vissza a bajnoki címért küzdő csapata

Országos egyes helyett elszalasztott lehetőség. Az ETO FC nem bírt a korábban kétszer is simán legyőzött, a kiesés elől menekülő MTK-val. A fájdalmas 0-0 után Borbély Balázs nem rejtette véka alá a csalódottságát. A győriek vezetőedzője ugyanakkor önkritikusan és mértéktartással nyilatkozott.

Borbély Balázs nem érti, miért esett vissza csapata teljesítménye

– Túl sok izgalom nem volt, ami azt illeti. Nem érdemeltünk győzelmet, mert nem mutattunk megfelelő minőséget – kezdte értékelését rezignáltan az M4 sportnak Borbély Balázs, aki elárulta, mi volt a baj a győriekkel péntek 13-án.

Bátortalanok voltunk. Nem volt egyetlen karakteres személyiség sem a pályán, aki a hátára vette volna a csapatot, mutatott volna valami emóciót, valami extrát. Nagyon átlagos volt az egész, lassan, körülményesen játszottunk. Igyekeztünk, az akarat megfelelő volt, de nem mutattunk megfelelő minőséget ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést.

Borbély Balázs sem tudja

A szurkoló reakciók szerint az aranycsatában csapatuk mentális nyomás alá került, amit nem bír el. Ugyanakkor hiába volt, hogy az adott fordulón belül 6 ponttal is jobban állt, mint a címvédő Ferencváros, az utóbbi hetekben visszaesett.

Az Újpest ellen szerencsével nyert, Zalaegerszegen kikapott, s most az MTK-val szemben vereséggel felérő döntetlent játszott. Arra nem tudott választ adni a sikeredző, miért nem jön ki a jó teljesítmény az utóbbi időben megtorpant ETO FC játékosaiból.

– Hatékonyságról nem is beszélhetünk, mert helyzetig sem nagyon jutottunk, talán egy-két lehetőségünk adódott. Ha találtunk volna egy gólt, máshogy alakulhatott volna a mérkőzés, de kevés helyzetet teremtettünk – mondta Borbély Balázs.

Ami tény: az előző 11 bajnoki mérkőzésén mindig szerzett legalább egy gólt a győri együttes, ezúttal képtelen volt bevenni annak az MTK-nak a kapuját, amelynek az előző két találkozásukkor tízzel terhelte meg a hálóját. Az ETO ezzel együtt a tabella élére állt, ám a hétvégi NB I-es mérkőzését elhalasztó Ferencváros a vesztett pontok tekintetében kettővel jobban áll. Kérdés, meg tud-e újulni a hajrára a bajnoki címre 13 éve váró, tavaly újoncként, tét nélkül játszva a negyedik helyre befutó csapat.

