Drogügybe keveredett Hilarion metropolita Csehországban

A Nasha Niva beszámolója szerint vasárnap őrizetbe vették Hilarion orosz ortodox metropolitát Karlovy Vary közelében. A jelentések szerint a rendőrség megállított egy autót, amelyben az egyházi vezető és egyik kísérője utazott, majd az átvizsgálás során négy kis tartályt találtak a jármű csomagtartójában. A tartályokban egyelőre meg nem nevezett, fehér színű anyag volt.

A Baza Telegram-csatorna szerint az őrizetbe vételre azt követően került sor, hogy Hilarion elhagyta a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál pravoszláv templomot. A cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője később megerősítette a Novinky.cz értesüléseit.