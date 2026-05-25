Drogügybe keveredett Hilarion metropolita Csehországban

Őrizetbe vették Csehországban Hilarion orosz ortodox metropolitát, akinek autójában a hatóságok beszámolók szerint négy, fehér anyagot tartalmazó tartályt találtak. Az egyházi vezető tagadja a vádakat, és provokációról beszél. Hilarion korábban Budapesten is botrányba került, miután szexuális zaklatási vádak miatt távoznia kellett a magyar egyházmegye éléről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 15:12
Hilarion metropolita Fotó: Bruzák Noémi / MTI
A Nasha Niva beszámolója szerint vasárnap őrizetbe vették Hilarion orosz ortodox metropolitát Karlovy Vary közelében. A jelentések szerint a rendőrség megállított egy autót, amelyben az egyházi vezető és egyik kísérője utazott, majd az átvizsgálás során négy kis tartályt találtak a jármű csomagtartójában. A tartályokban egyelőre meg nem nevezett, fehér színű anyag volt.

A Baza Telegram-csatorna szerint az őrizetbe vételre azt követően került sor, hogy Hilarion elhagyta a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál pravoszláv templomot. A cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője később megerősítette a Novinky.cz értesüléseit.

Hilarion tagadta, hogy bármilyen köze lenne tiltott szerek birtoklásához. Állítása szerint az ügy provokáció, és szerinte hosszabb ideje nyomás nehezedik rá, valamint a helyi ortodox közösségre.

A metropolita neve Magyarországon sem ismeretlen. 2024-ben távoznia kellett a Budapesti Magyar Egyházmegye éléről, miután korábbi segítője, Georgy Suzuki szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat fogalmazott meg ellene. Hilarion ezeket a vádakat is visszautasította – írja a portál.

 

Borítókép: Hilarion metropolita (Fotó: Bruzák Noémi / MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
