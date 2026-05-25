BelgrádvillamosbalesetvillamosSzerbia

Épületbe csapódott egy villamos + videó

Tizenöt ember megsérült, köztük ketten súlyosan, amikor Belgrádban egy villamos belecsapódott egy épületbe. A hatóságok már megkezdték a nyomozást, egyelőre nem tisztázott, hogy a jármű mi miatt siklott ki. A sérülteket jelenleg is kórházban ápolják.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 16:05
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
A jármű tíz óra után nem sokkal a Cara Dusana és a Knicaninova utca sarkán tért le a vágányról és csapódott egy épületbe. A Szerbiai Klinikai Központ közlése szerint 13 sérültet szállítottak a Sürgősségi Központba. A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a villamos belseje teljesen összeroncsolódott.

– Tizenegy felnőtt és két gyermek, egy két- és egy tizenhat éves, megsérült. Két felnőtt, egy húszéves férfi és egy másik, hatvanéves férfi súlyosan megsérült. A sérülteket a sürgősségire, a gyerekeket pedig Tirsovba szállították – mondta Ivana Stefanovic sürgősségi orvos.

A belgrádi ügyészség közleménye szerint a nyomozás már megkezdődött, a hatóságok pedig lefoglalták a térfigyelőkamerák felvételeit, a jármű műszaki átvizsgálása már folyamatban van a helyszínen, ahogy a szemtanúk vallomásainak felvétele is. A szerb lapok jelentése szerint az emberi hiba sem zárható ki. 

Nem sokkal a baleset helyszíne előtt található egy váltó, amelyet lehet, hogy a vezető túl nagy sebességgel közelített meg. A vizsgálatok és a roncs elszállításának idejére a környéket lezárták. A GSP Belgrade közlekedési vállalat azóta már közleményt is kiadott, amelyben jelezte, hogy ők is vizsgálják az esetleges emberi hiba lehetőségét. 

 

Borítókép: Egy szerelvény kel át a Száva folyón Belgrádban (Fotó: AFP)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
