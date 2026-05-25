Épületbe csapódott egy villamos + videó

A jármű tíz óra után nem sokkal a Cara Dusana és a Knicaninova utca sarkán tért le a vágányról és csapódott egy épületbe. A Szerbiai Klinikai Központ közlése szerint 13 sérültet szállítottak a Sürgősségi Központba. A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a villamos belseje teljesen összeroncsolódott.
– Tizenegy felnőtt és két gyermek, egy két- és egy tizenhat éves, megsérült. Két felnőtt, egy húszéves férfi és egy másik, hatvanéves férfi súlyosan megsérült. A sérülteket a sürgősségire, a gyerekeket pedig Tirsovba szállították – mondta Ivana Stefanovic sürgősségi orvos.
