Épületbe csapódott egy villamos + videó

A belgrádi ügyészség közleménye szerint a nyomozás már megkezdődött, a hatóságok pedig lefoglalták a térfigyelőkamerák felvételeit, a jármű műszaki átvizsgálása már folyamatban van a helyszínen, ahogy a szemtanúk vallomásainak felvétele is. A szerb lapok jelentése szerint az emberi hiba sem zárható ki.

Nem sokkal a baleset helyszíne előtt található egy váltó, amelyet lehet, hogy a vezető túl nagy sebességgel közelített meg. A vizsgálatok és a roncs elszállításának idejére a környéket lezárták. A GSP Belgrade közlekedési vállalat azóta már közleményt is kiadott, amelyben jelezte, hogy ők is vizsgálják az esetleges emberi hiba lehetőségét.

Borítókép: Egy szerelvény kel át a Száva folyón Belgrádban (Fotó: AFP)