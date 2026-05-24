Vucsics szerint külföldi beavatkozás történt: eurómilliárdokat fektettek Szerbia lerombolásába

Amikor egy újságíró arról kérdezte, mit szól a tüntetők azon kijelentéséhez, hogy politikai pályafutása a végéhez közeledik, az államfő ironikusan válaszolt:

Természetesen vége van. Hamarosan lejár a mandátumom. Lehet, hogy mindjárt le is mondok

– jegyezte meg Vucsics.

Arra a felvetésre, hogy a tüntetők szerint a zavargásokat nem ők idézték elő, hanem közéjük vegyült provokátorok, a szerb elnök azt mondta:

A letartóztatottak mind ellenzéki pártokhoz kötődő személyek vagy aktivisták voltak. Nem voltak beépített emberek. Mi egy demokratikus Szerbiát akartunk megmutatni, az erőszak azonban kizárólag nekik állt érdekükben. A hazugságaiknak és az összeesküvés-elméleteiknek se szeri, se száma. Amint megdől egy állításuk, azonnal előállnak egy újabbal

– fogalmazott.

Vucsics szerint jelentős külföldi forrásokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát.