VucsicsKínatüntetésSzerbia

Vucsics szerint külföldi beavatkozás történt: eurómilliárdokat fektettek Szerbia lerombolásába

Alekszandar Vucsics szerint egyesek eurómilliárdokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát, pénz áramlott a médiába, civil szervezetekhez és az utcákon is osztogatták. A szerb elnök a hétvégi kormányellenes tüntetések és belgrádi összecsapások után élesen bírálta az ellenzéket, visszautasította a provokátorokról szóló állításokat, és azt mondta: az ország sikeresen visszaverte a kívülről támogatott támadást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 11:30
Alekszandar Vucsics szerb elnök megérkezett Pekingbe (Fotó: AFP)
Amikor egy újságíró arról kérdezte, mit szól a tüntetők azon kijelentéséhez, hogy politikai pályafutása a végéhez közeledik, az államfő ironikusan válaszolt:

Természetesen vége van. Hamarosan lejár a mandátumom. Lehet, hogy mindjárt le is mondok

 – jegyezte meg Vucsics.

Arra a felvetésre, hogy a tüntetők szerint a zavargásokat nem ők idézték elő, hanem közéjük vegyült provokátorok, a szerb elnök azt mondta:

A letartóztatottak mind ellenzéki pártokhoz kötődő személyek vagy aktivisták voltak. Nem voltak beépített emberek. Mi egy demokratikus Szerbiát akartunk megmutatni, az erőszak azonban kizárólag nekik állt érdekükben. A hazugságaiknak és az összeesküvés-elméleteiknek se szeri, se száma. Amint megdől egy állításuk, azonnal előállnak egy újabbal

 – fogalmazott.

Vucsics szerint jelentős külföldi forrásokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát.

Eurómilliárdokat költöttek erre. Pénz áramlott a médiába, politikai és egyéb szervezetekhez, civil szervezetekhez és szakszervezetekhez, sőt az utcákon is osztogatták. Mindezek ellenére sikerült visszavernünk ezt a támadást. A rendőrség kiváló munkát végzett a tüntetés biztosítása során. A Szlavija téren szinte alig lehetett rendőröket látni, a forgalom zavartalanul haladt. Csak a Pionir park környékén volt nagyobb rendőri jelenlét, mert oda olyan emberek érkeztek, akik provokációra készültek

 – mondta a szerb elnök.

Vucsics kijelentései a hónapok óta tartó szerbiai kormányellenes tüntetések legutóbbi megmozdulásaira utaltak. 

A Szlavija téren szombat este tartott demonstráció után több helyszínen összecsapások alakultak ki a tüntetők és a rendőrök között. 

A sajtóbeszámolók szerint egyes résztvevők kövekkel, pirotechnikai eszközökkel és más tárgyakkal dobálták meg a rendfenntartókat, az Elnöki Hivatal közelében pedig egy biztonsági kerítést is ledöntöttek. A hatóságok jelentős rendőri erőket vezényeltek a belvárosba, különösen a Pionir park környékére, ahol az államfő támogatói gyűltek össze. 

A történtek után Vucsics ismét párbeszédre szólította fel a kormányellenes tiltakozások résztvevőit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

