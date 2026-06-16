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Putyin eldöntötte: ekkor szavaz Oroszország

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Vlagyimir Putyin kitűzte az orosz parlamenti választások időpontját: az Állami Duma új összetételéről 2026. szeptember 20-án dönthetnek a választók. Az elnöki rendelet közzétételével hivatalosan is megkezdődik a választások előkészítése és a kampány szervezése.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 11:53
Putyinnak üzent a román államfő
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
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A hatályos szabályok szerint a választást az úgynevezett egységes szavazási napon rendezik meg. Az Állami Duma képviselőit ötévente választják meg. A jelenlegi parlamenti ciklus 2021 szeptemberében kezdődött, amikor megválasztották a mostani összetételű alsóházat.

Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke közölte, hogy 

a 2026-os parlamenti választás előkészítése hivatalosan június 16-án veszi kezdetét.

Mint mondta, ettől az időponttól indulnak el azok a szervezési feladatok, amelyek a választási kampány lebonyolításához, a választási bizottságok munkájához és a szavazás technikai feltételeinek biztosításához szükségesek.

Pamfilova már május 28-án jelezte, hogy a parlamenti választást három egymást követő napon tartják majd meg. Tájékoztatása szerint tizenkét politikai párt indulhat a választáson anélkül, hogy ehhez aláírásokat kellene gyűjtenie.

Hozzátette, hogy 

Oroszországban összesen tizennyolc politikai párt jogosult részt venni a különböző szintű választásokon.

Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország párt elnöke és az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke május 31-én arról számolt be, hogy a párt előválasztásán több mint tízmillió választó vett részt.

Közlése szerint az Állami Duma előválasztásán egy-egy mandátumért átlagosan közel tizenkilenc jelölt versenyzett.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

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