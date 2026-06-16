Putyin eldöntötte: ekkor szavaz Oroszország

A hatályos szabályok szerint a választást az úgynevezett egységes szavazási napon rendezik meg. Az Állami Duma képviselőit ötévente választják meg. A jelenlegi parlamenti ciklus 2021 szeptemberében kezdődött, amikor megválasztották a mostani összetételű alsóházat.
Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság elnöke közölte, hogy
a 2026-os parlamenti választás előkészítése hivatalosan június 16-án veszi kezdetét.
Mint mondta, ettől az időponttól indulnak el azok a szervezési feladatok, amelyek a választási kampány lebonyolításához, a választási bizottságok munkájához és a szavazás technikai feltételeinek biztosításához szükségesek.
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