Forradalom veszélyére figyelmeztetett az orosz kommunista párt vezetője

Figyelmeztetése ellenére nincs jele komoly társadalmi nyugtalanságnak Oroszországban, amit a szigorú háborús cenzúra, a tüntetések betiltása, a disszidensekre kiszabott hosszú börtönbüntetések, valamint a Federal Security Service (Russia) befolyásának növekedése is magyaráz.

Bár Zjuganov pártja, a parlament második legnagyobb ereje, a Szovjetunió Kommunista Pártjának fő utódja, régóta támogatja Vlagyimir Putyin politikáját, a politikus mostani megszólalásának célja a feltételezések szerint az, hogy megszólítsa a gazdasági nehézségekkel küzdő orosz választókat, elhárítsa a felelősséget a gazdasági problémákért az elnökről, és jelezze: a politikai rendszer tisztában van a megoldásra váró gondokkal.

Zjuganov kerülte, hogy személyesen Vlagyimir Putyint hibáztassa, ehelyett inkább a kormányt, a jegybankot és a kormánypártot vette célba, amelyek támogatottsága az állami közvélemény-kutatások szerint nyomás alatt áll.

Az 1917-es forradalom elsöpörte Oroszország monarchiáját és az ideiglenes kormányt, hatalomra juttatva a bolsevikokat és megnyitva az utat a Szovjetunió létrehozásához, amely 1991-ben összeomlott.