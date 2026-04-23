Forradalom veszélyére figyelmeztetett az orosz kommunista párt vezetője

Oroszország kapcsán sokan vizionáltak már teljes gazdasági összeomlást, azonban erre ez idáig még nem került sor. Gennagyij Zjuganov, az orosz kommunista párt vezetője ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ha a kormány nem tesz lépéseket a gazdasági felpörgetése érdekében, akkor forradalom is bekövetkezhet az országban.

2026. 04. 23. 22:10
Figyelmeztetése ellenére nincs jele komoly társadalmi nyugtalanságnak Oroszországban, amit a szigorú háborús cenzúra, a tüntetések betiltása, a disszidensekre kiszabott hosszú börtönbüntetések, valamint a Federal Security Service (Russia) befolyásának növekedése is magyaráz.

Bár Zjuganov pártja, a parlament második legnagyobb ereje, a Szovjetunió Kommunista Pártjának fő utódja, régóta támogatja Vlagyimir Putyin politikáját, a politikus mostani megszólalásának célja a feltételezések szerint az, hogy megszólítsa a gazdasági nehézségekkel küzdő orosz választókat, elhárítsa a felelősséget a gazdasági problémákért az elnökről, és jelezze: a politikai rendszer tisztában van a megoldásra váró gondokkal.

Zjuganov kerülte, hogy személyesen Vlagyimir Putyint hibáztassa, ehelyett inkább a kormányt, a jegybankot és a kormánypártot vette célba, amelyek támogatottsága az állami közvélemény-kutatások szerint nyomás alatt áll.

Az 1917-es forradalom elsöpörte Oroszország monarchiáját és az ideiglenes kormányt, hatalomra juttatva a bolsevikokat és megnyitva az utat a Szovjetunió létrehozásához, amely 1991-ben összeomlott.

Putyin, aki 1999 vége óta elnökként vagy miniszterelnökként van hatalmon, többször is a stabilitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, és a forradalmak pusztító következményeire figyelmeztetett. Múlt héten bírálta saját vezetőit, miután a gazdaság az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott, és új intézkedések kidolgozására szólította fel őket a növekedés élénkítése érdekében.

Oroszország 3,1 billió dolláros gazdasága – amely 2022-ben még zsugorodott, de 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben már növekedést mutatott – a legtöbb várakozást felülmúlva elkerülte az összeomlást az orosz–ukrán háború miatt bevezetett nyugati szankciók ellenére.

A háború okozta nyomás és a két számjegyű kamatlábak azonban tavaly 1 százalékra lassították a növekedést.

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború megemelte az olajárakat, ami tartós fennmaradás esetén várhatóan kedvezően hat az orosz gazdaságra. A Nemzetközi Valutaalap az idei orosz gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését 0,8 százalékról 1,1 százalékra emelte.

Borítókép: Gennagyij Zjuganov, az orosz kommunista párt elnöke (Fotó: AFP)

