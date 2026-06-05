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Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

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Az orosz elnök megkapta Volodimir Zelenszkij levelét, azonban véleménye szerint továbbra sem jött el a tárgyalás ideje, miután a levél hemzsegett a durvaságoktól. Vlagyimir Putyin szerint az ukrán háborúnak egyszer vége lesz, azonban fenyegetések és gyilkosság közepette nem lehet tárgyalni. Az orosz elnök egyúttal beszélt Európa szerepéről is, nem sokkal azután, hogy fogadta Gerhard Schröder volt német kancellárt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 21:33
Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
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Ő egy rendes ember, megbízom benne – fogalmazott Putyin, aki egyúttal nyomatékosította, hogy az üzletembert nem a Kreml küldte, Kijevből pedig egy személyes találkozó ajánlatával tért haza. 

Putyin szerint a férfi akkor járt Kijevben, amikor Ukrajna épp egy iskolára mért csapást a donyecki térségben, ami szerinte egyértelműen jelzi, hogy még nem jött el az ideje a tárgyalásnak, hiszen gyilkosságok közepette nem lehet érdemben tárgyalni. Emellett az orosz elnök szerint az sem reális elképzelés, hogy Európa nyújtson biztonsági garanciákat Ukrajnának. 

Ennek kapcsán egyébként az elnök már többször jelezte, hogy nem akar oroszellenes politikusokkal tárgyalni. A kérdés pedig különösen aktuális, miután Putyin nemrég fogadta Gerhard Schröder volt német kancellárt. 

Európában ugyanis az elmúlt időszakban felerősödtek a tárgyalást szorgalmazó hangok, az Európai Unió pedig már fel is vettette egy megbízott tárgyaló kinevezését. Moszkva azonban korábban is jelezte, hogy nem fogad el bárkit, Vlagyimir Putyin pedig előzőleg Gerhard Schrödert javasolta erre a posztra. A volt német kancellárt azonban a legtöbben elutasítják, miután politikai karrierje után elfogadta az Északi áramlatot építtető és üzemeltető Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöki posztját. 

Vlagyimir Putyin egyébként bővebb tájékoztatást nem adott a találkozó pontos témájáról, azonban újfent jelezte, hogy a volt német kancellárt hajlandó lenne tárgyaló partnerként fogadni, ugyanakkor a végső döntés jogát meghagyta Európának. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

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