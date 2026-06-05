Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

Európában ugyanis az elmúlt időszakban felerősödtek a tárgyalást szorgalmazó hangok, az Európai Unió pedig már fel is vettette egy megbízott tárgyaló kinevezését. Moszkva azonban korábban is jelezte, hogy nem fogad el bárkit, Vlagyimir Putyin pedig előzőleg Gerhard Schrödert javasolta erre a posztra. A volt német kancellárt azonban a legtöbben elutasítják, miután politikai karrierje után elfogadta az Északi áramlatot építtető és üzemeltető Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöki posztját.