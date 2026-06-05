Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

Ő egy rendes ember, megbízom benne – fogalmazott Putyin, aki egyúttal nyomatékosította, hogy az üzletembert nem a Kreml küldte, Kijevből pedig egy személyes találkozó ajánlatával tért haza.
Putyin szerint a férfi akkor járt Kijevben, amikor Ukrajna épp egy iskolára mért csapást a donyecki térségben, ami szerinte egyértelműen jelzi, hogy még nem jött el az ideje a tárgyalásnak, hiszen gyilkosságok közepette nem lehet érdemben tárgyalni. Emellett az orosz elnök szerint az sem reális elképzelés, hogy Európa nyújtson biztonsági garanciákat Ukrajnának.
Ennek kapcsán egyébként az elnök már többször jelezte, hogy nem akar oroszellenes politikusokkal tárgyalni. A kérdés pedig különösen aktuális, miután Putyin nemrég fogadta Gerhard Schröder volt német kancellárt.
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