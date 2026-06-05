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Putyin megkapta Zelenszkij üzenetét, reagált a Kreml

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A Kreml közölte, hogy Vlagyimir Putyint tájékoztatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leveléről, amelyben személyes találkozót kezdeményezett az orosz államfővel a háború lezárása érdekében. A harcok azonban továbbra sem csillapodnak: Kijevet ismét támadás érte, egy orosz kikötő ellen végrehajtott dróntámadás pedig halálos áldozatokat követelt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 12:17
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
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A Sky News beszámolója szerint a Kreml egyelőre nem közölte, hogy Putyin hajlandó-e eleget tenni a felkérésnek. Az orosz elnök a levél nyilvánosságra hozatalának idején a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon vett részt.

Közben ukrán tisztviselők szerint orosz dróntámadás érte Kijev térségét, amelynek következtében négy ember életét vesztette. A támadás egy élelmiszeripari üzemet ért, ahol tűz ütött ki, és egy adminisztratív épület súlyosan megrongálódott. A mentőalakulatok órákkal a csapás után is a helyszínen dolgoztak.

Oroszországban szintén halálos támadásról érkeztek jelentések. Az Izvesztyija értesülései szerint drónok csapódtak be a Taganrog-öböl térségében egy tankerhajóba és két teherszállító hajóba. A helyi média öt halálos áldozatról és hat sérültről számolt be.

A feszültséget tovább növelte a romániai incidens is. A román védelmi minisztérium közlése szerint péntek reggel egy, az orosz–ukrán háborúban alkalmazott típushoz hasonló tengeri drónt találtak Konstanca kikötőjében, amely később felrobbant. Személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a kikötőt kiürítették, a hatóságok pedig fokozott ellenőrzést rendeltek el a Fekete-tenger román partvidékén.

A Digi24 információi szerint a román hatóságok további három tengeri drónt is találtak a partvidéken. A román védelmi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta több orosz és ukrán drón roncsai is román területre zuhantak, a múlt héten pedig egy drón egy galaci lakóépületbe csapódott, két ember sérülését okozva.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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