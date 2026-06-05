Putyin megkapta Zelenszkij üzenetét, reagált a Kreml

A Sky News beszámolója szerint a Kreml egyelőre nem közölte, hogy Putyin hajlandó-e eleget tenni a felkérésnek. Az orosz elnök a levél nyilvánosságra hozatalának idején a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon vett részt.

Közben ukrán tisztviselők szerint orosz dróntámadás érte Kijev térségét, amelynek következtében négy ember életét vesztette. A támadás egy élelmiszeripari üzemet ért, ahol tűz ütött ki, és egy adminisztratív épület súlyosan megrongálódott. A mentőalakulatok órákkal a csapás után is a helyszínen dolgoztak.