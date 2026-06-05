Ismét pusztító dróntámadásra ébredt a Kijevi régió

A Kijevi Területi Katonai Közigazgatás közlése szerint reggel 7.53-kor a drónveszély már a Brovari járást is érintette. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől közelítették meg a régiót.

A helyi hatóságok 8.09-kor arról számoltak be, hogy továbbra is fokozott a fenyegetettség, a légvédelmi erők pedig több helyszínen is dolgoznak.

– Ellenséges drónok mozgását észleltük. A légvédelmi egységek működésben vannak a térségben – közölte a katonai közigazgatás.

Nem sokkal később több településen megszólaltak a légiriadót jelző szirénák – számolt be a 24 TV.ua