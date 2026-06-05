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orosz–ukrán háborúKijevdróntámadás

Ismét pusztító dróntámadásra ébredt a Kijevi régió

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Újabb dróntámadás érte csütörtök reggel a Kijevi területet. A helyi hatóságok szerint a légvédelmi egységek több helyszínen is beavatkoztak, a lakosok pedig robbanásokról számoltak be. Az elmúlt napokban nemcsak a főváros környéke, hanem Zaporizzsja és Dnyipro is támadások célpontjává vált.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 11:01
Mentők dolgoznak egy lakóépületen, amelyet részben elpusztítottak az orosz drón- és rakétatámadások Kijevben 2026. május 14-én (Fotó: AFP)
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A Kijevi Területi Katonai Közigazgatás közlése szerint reggel 7.53-kor a drónveszély már a Brovari járást is érintette. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől közelítették meg a régiót.

A helyi hatóságok 8.09-kor arról számoltak be, hogy továbbra is fokozott a fenyegetettség, a légvédelmi erők pedig több helyszínen is dolgoznak.

– Ellenséges drónok mozgását észleltük. A légvédelmi egységek működésben vannak a térségben – közölte a katonai közigazgatás.

Nem sokkal később több településen megszólaltak a légiriadót jelző szirénák – számolt be a 24 TV.ua

A hatóságok ismét arra kérték a lakosságot, hogy ne készítsenek fényképeket vagy videófelvételeket a légvédelmi erők tevékenységéről, légiriadó esetén pedig tartsák be a biztonsági előírásokat és vonuljanak óvóhelyre.

Az elmúlt napokban több ukrán várost is támadás ért

Június 4-én este dróntámadás érte Zaporizzsját. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint három gépkocsi rongálódott meg, egy lakóépület ablakai kitörtek, valamint tűz keletkezett egy mintegy tíz négyzetméteres füves területen. A támadás következtében egy nő életét vesztette.

Június 5-én reggel ismét robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából. A közlések szerint a város családi házas övezetét érte találat, és legalább tizenegy lakóház megsérült.

Június 4-én Dnyiprót is dróntámadás érte. A csapás következtében megrongálódott egy logisztikai vállalat telephelye, ahol tűz ütött ki.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

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