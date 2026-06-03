A volt ukrán elnök szerint most dőlhet el az orosz–ukrán háború

Porosenko egy kedden a YouTube-on közzétett videóüzenetben azt mondta, hogy a lehető legnagyobb felelősséggel kijelentheti: Ukrajna közelebb van a békéhez, mint az elmúlt négy év bármely időszakában. Hozzátette, hogy ezt a lehetőséget nincs joguk elszalasztani, ugyanakkor szerinte az alkalom kizárólag erre a nyárra korlátozódik.

Úgy fogalmazott, most nyílhat esély a tűzszünet elérésére és a tárgyalások megkezdésére az Egyesült Államok és Európa részvételével. A politikus szerint amikor az egyetlen napirendi pont a tűzszünet, az oroszoknak nem marad mozgástere.

Állítása szerint ez a lehetőség elsősorban az ukrán fegyveres erőknek, valamint a „dróndiplomáciának” köszönhető, amely szerinte az elrettentés nyelveként működik.

A politikus szerint ugyanakkor a technológiai fölény soha nem állandó, mert az ellenség tanul, alkalmazkodik, átszervezi a védelmét, gyenge pontokat keres, és megpróbál felzárkózni. Úgy vélte, ezért az idő kulcsfontosságú tényező.

Második tényezőként a frontvonalakon kialakult helyzetet említette, ahol szerinte az orosz hadsereg – a Kreml propagandájának minden blöffje ellenére – sokkal inkább megtorpant, mint azt Moszkva hajlandó lenne elismerni.

Porosenko arról is beszélt, hogy a Kreml egyre közelebb kerül a mozgósítás bejelentéséhez, amely szerinte hatalmas belpolitikai kockázatokat jelent Putyin számára. Hozzátette, hogy még azelőtt kell cselekedni, mielőtt Oroszország több százezer mozgósított katonával tölthetné fel újra a frontvonalakat.

Harmadik tényezőként a nemzetközi politikai menetrendet említette, rámutatva arra, hogy az Egyesült Államok belép a félidős kongresszusi választások időszakába.

Hangsúlyozta, hogy ha azt akarják, az ukrán ügy ne problémaként, hanem a szabad világ stratégiai prioritásaként maradjon a figyelem középpontjában, akkor most kell cselekedni.