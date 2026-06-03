Ukrajnaorosz-ukrán háborúPetro Porosenko

A volt ukrán elnök szerint most dőlhet el az orosz–ukrán háború

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Ukrajnának történelmi jelentőségű hónapok következhetnek – legalábbis Petro Porosenko szerint, aki úgy látja, most először nyílhat valódi esély a háború lezárására. Az egykori ukrán elnök arról beszélt, hogy Moszkva egyre nehezebb helyzetbe kerülhet, miközben Kijevnek szerinte gyorsan kell kihasználnia a szűkülő lehetőségeket. A politikus szerint a következő nyárig eldőlhet, sikerül-e tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Oroszországot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 8:19
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
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Porosenko egy kedden a YouTube-on közzétett videóüzenetben azt mondta, hogy a lehető legnagyobb felelősséggel kijelentheti: Ukrajna közelebb van a békéhez, mint az elmúlt négy év bármely időszakában. Hozzátette, hogy ezt a lehetőséget nincs joguk elszalasztani, ugyanakkor szerinte az alkalom kizárólag erre a nyárra korlátozódik.

 Úgy fogalmazott, most nyílhat esély a tűzszünet elérésére és a tárgyalások megkezdésére az Egyesült Államok és Európa részvételével. A politikus szerint amikor az egyetlen napirendi pont a tűzszünet, az oroszoknak nem marad mozgástere.

Állítása szerint ez a lehetőség elsősorban az ukrán fegyveres erőknek, valamint a „dróndiplomáciának” köszönhető, amely szerinte az elrettentés nyelveként működik.

A politikus szerint ugyanakkor a technológiai fölény soha nem állandó, mert az ellenség tanul, alkalmazkodik, átszervezi a védelmét, gyenge pontokat keres, és megpróbál felzárkózni. Úgy vélte, ezért az idő kulcsfontosságú tényező. 

Második tényezőként a frontvonalakon kialakult helyzetet említette, ahol szerinte az orosz hadsereg – a Kreml propagandájának minden blöffje ellenére – sokkal inkább megtorpant, mint azt Moszkva hajlandó lenne elismerni.

Porosenko arról is beszélt, hogy a Kreml egyre közelebb kerül a mozgósítás bejelentéséhez, amely szerinte hatalmas belpolitikai kockázatokat jelent Putyin számára. Hozzátette, hogy még azelőtt kell cselekedni, mielőtt Oroszország több százezer mozgósított katonával tölthetné fel újra a frontvonalakat.

Harmadik tényezőként a nemzetközi politikai menetrendet említette, rámutatva arra, hogy az Egyesült Államok belép a félidős kongresszusi választások időszakába.

Hangsúlyozta, hogy ha azt akarják, az ukrán ügy ne problémaként, hanem a szabad világ stratégiai prioritásaként maradjon a figyelem középpontjában, akkor most kell cselekedni.

Porosenko azt is kijelentette, hogy csapata készen áll felajánlani minden tapasztalatát, nemzetközi kapcsolatait, valamint mindazokat a képességeket, amelyeket az ukrán politikában, diplomáciában és a biztonsági szektorban végzett évtizedes munka során szereztek.

Elmondása szerint készek ott dolgozni, ahol azt Ukrajna nemzeti érdekei megkövetelik. Hozzátette, hogy készek erősíteni az állam tárgyalási pozícióit, segíteni egy nemzetközi koalíció létrehozását az agresszor nyomás alá helyezése érdekében, és mindent megtenni azért, hogy a világ ne csupán együtt érezzen, hanem Ukrajnával együtt cselekedjen is. 

Szerinte ha ehhez széles nemzeti koalícióra van szükség, abban is részt vesznek, és ha felmerül a nemzeti egységkormány kérdése, készek vállalni a felelősséget. A politikus úgy fogalmazott, hogy most a nagy ukrán egység ideje van.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy lehetőség van a háború lezárásáról szóló orosz–ukrán tárgyalásokra. Ez a következő tél beálltáig maradhat nyitva, és megjegyezte, hogy erről az amerikai féllel is egyeztettek. 

Az ukrán elnök szerint télre meg kell találni az utat, a diplomáciai megoldást ahhoz, hogy leüljenek tárgyalni.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen tárgyalások kilátásai az Oroszországra nehezedő szankciós nyomástól is függenek.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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