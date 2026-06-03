Karol Nawrocki vétóval lép közbe Tusk LMBTQ törekvéseivel szemben

A lengyel parlament május 29-én megszavazta a kormány által támogatott törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy azonos nemű párok közjegyző előtt aláírt szerződést kössenek, amely számos olyan jogot biztosít számukra, amelyek jelenleg kizárólag házaspárokat illetnek meg.

Ezek közé tartozik a közös tulajdon és az adóügyek közös rendezése, a partner egészségügyi információihoz való hozzáférés, az örökösödési és ajándékozási adók alóli mentesség, valamint az a jog, hogy partnerük halála esetén döntsenek annak temetéséről.

Lengyelország alkotmánya a házasságot kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolatként határozza meg, ezért az országban nincs azonos neműek házassága.

A legutóbbi, kormány által támogatott jogszabály ugyanakkor a polgári élettársi kapcsolatok bevezetésére tett kísérlet, amelyet a lengyel jobboldal és az ellenzéki konzervatívokhoz (PiS) kötődő Karol Nawrocki elnök az azonos neműek házasságának előszobájaként értelmez.

A kormány törvényjavaslata Donald Tusk miniszterelnök balközép koalícióján belül hosszas kompromisszum eredményeként született meg. Időbe telt, mire az azonos neműek házasságát támogató Baloldal Párt (Lewica) meg tudott egyezni a középjobboldali Lengyel Néppárttal (PSL), amely bizalmatlan az LMBT-jogokkal kapcsolatban, a jogszabály részleteiről.

A Lewica nem titkolta, hogy a jogszabály csupán az első lépés a jövőbeni azonos neműek házasságának elérése felé vezető úton. Katarzyna Kotula esélyegyenlőségi miniszter egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében világossá tette, hogy a törvényalkotási lépés jelzés az LMBT-közösség számára a jövő évi választások előtt.