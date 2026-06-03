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Karol Nawrocki vétóval lép közbe Tusk LMBTQ törekvéseivel szemben

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Donald Tusk kormánya újabb frontot nyitott a lengyel társadalmi vitákban azzal, hogy az azonos nemű párok számára is megnyitná a polgári élettársi kapcsolatok intézményét. Karol Nawrocki államfő szerint azonban a kezdeményezés a hagyományos házasság intézményét és a lengyel alkotmányt is veszélyezteti, ezért vétóra készül.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 4:00
Karol Nawrocki lengyel államfő
Karol Nawrocki lengyel államfő Forrás: AFP
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A lengyel parlament május 29-én megszavazta a kormány által támogatott törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy azonos nemű párok közjegyző előtt aláírt szerződést kössenek, amely számos olyan jogot biztosít számukra, amelyek jelenleg kizárólag házaspárokat illetnek meg.

Ezek közé tartozik a közös tulajdon és az adóügyek közös rendezése, a partner egészségügyi információihoz való hozzáférés, az örökösödési és ajándékozási adók alóli mentesség, valamint az a jog, hogy partnerük halála esetén döntsenek annak temetéséről.

Lengyelország alkotmánya a házasságot kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolatként határozza meg, ezért az országban nincs azonos neműek házassága.

A legutóbbi, kormány által támogatott jogszabály ugyanakkor a polgári élettársi kapcsolatok bevezetésére tett kísérlet, amelyet a lengyel jobboldal és az ellenzéki konzervatívokhoz (PiS) kötődő Karol Nawrocki elnök az azonos neműek házasságának előszobájaként értelmez.

A kormány törvényjavaslata Donald Tusk miniszterelnök balközép koalícióján belül hosszas kompromisszum eredményeként született meg. Időbe telt, mire az azonos neműek házasságát támogató Baloldal Párt (Lewica) meg tudott egyezni a középjobboldali Lengyel Néppárttal (PSL), amely bizalmatlan az LMBT-jogokkal kapcsolatban, a jogszabály részleteiről.

A Lewica nem titkolta, hogy a jogszabály csupán az első lépés a jövőbeni azonos neműek házasságának elérése felé vezető úton. Katarzyna Kotula esélyegyenlőségi miniszter egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében világossá tette, hogy a törvényalkotási lépés jelzés az LMBT-közösség számára a jövő évi választások előtt.

A Tusk-kormány tavaly is megpróbált az LMBT-közösség javára törvényt alkotni egy olyan javaslattal, amely az LMBT-t külön, a gyűlöletbeszéddel szemben védett kategóriává tette volna, ám ezt az intézkedést az államfő megvétózta.

A lengyel jobboldal megakadályozta Tusk törekvését

Az azonos nemű párok polgári élettársi jogainak bevezetését következetesen ellenezte a jobboldali ellenzék, a Jog és Igazságosság (PiS) és a Konföderáció párt is, amelyek egyaránt arra kérték Karol Nawrockit, hogy vétózza meg a törvényt. Pawel Szefernaker, Karol Nawrocki egyik vezető tanácsadója megerősítette, hogy az elnök nem fogja aláírni a jogszabályt.

Karol Nawrocki később maga is kijelentette, hogy nem ír alá olyan törvényt, amely „a házasság alternatív formáját hozza létre és aláássa a lengyel alkotmányt”.

Az elnök ugyanakkor hozzátette: „ha találunk olyan megoldásokat, amelyek segítik a közeli hozzátartozói státuszban lévő emberek hivatalos és adminisztratív működését anélkül, hogy ideológiai nyomást gyakorolnának vagy megkísérelnék aláásni a házasság egyedi státuszát, akkor alá fogok írni egy ilyen törvényt”, ugyanakkor nem részletezte, hogy az ilyen jogszabály pontosan mit tartalmazna.

Karol Nawrocki vétója várhatóan hatékony lesz, mivel a kormányzó többség nem rendelkezik az elnöki vétó felülírásához szükséges háromötödös szuper­többséggel, az alkotmány módosításához pedig még nagyobb, kétharmados többségre lenne szükség. 

Jogi aggályokat vet fel a Tusk-kormány lépése

A kormány jogszabályáról szóló vita azután erősödött fel, hogy a Tusk-kormány a közelmúltban elkezdte elismerni a más uniós tagállamokban kötött azonos neműek házasságait, miután erről az Európai Bíróság (ECJ) döntést hozott.

A hónap elején Varsó és Wroclaw lettek az első lengyel városok, amelyek átvezették a külföldön kötött azonos neműek házasságait az ország polgári nyilvántartásába, a kormány pedig olyan rendeletet adott ki, amely lehetővé teszi az anyakönyvi hivatalok számára ezen kapcsolatok elismerését. Továbbra is bizonytalan azonban, hogy Lengyelországban milyen jogi következményei lesznek az ilyen bejegyzéseknek, mivel a lengyel jog nem teszi lehetővé az azonos neműek házasságát.

Amikor újságírók arról kérdezték Katarzyna Kotulát, hogy egy Lengyelországban bejegyzett azonos nemű házaspár elválhat-e Lengyelországban, a miniszter elismerte, hogy sem ő, sem a kormány nem foglalkozott még ezzel a kérdéssel.
További kényes kérdés lehet az örökbefogadási jogok ügye, amelyek Lengyelországban a házaspárokat megilletik, azonos nemű párokat azonban nem. Bár bizonyos szintű támogatás létezik az azonos neműek polgári élettársi kapcsolatainak legalizálására, az ilyen párok örökbefogadási jogát kevés vagy egyáltalán semmilyen támogatás nem övezi. A lengyel katolikus egyház és a politikai jobboldal továbbra is rendkívül szkeptikus és bizalmatlan az LMBT-közösség jogainak bővítésével kapcsolatban.

Jaroslaw Kaczynski, a PiS vezetője a múlt heti sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Lengyelországnak ellen kell állnia annak, amit ő „LMBT-ideológiának” nevezett.

Hozzátette, hogy „nem arról beszél, hogy meg kell védeni minket a homoszexuálisoktól vagy üldözni kell őket”, hanem arról, hogy biztosítani kell „a gyermeknevelés megfelelő feltételeit, vagyis egy olyan családot, ahol van anya és apa”, továbbá megígérte, hogy amennyiben a PiS visszatér a hatalomba, „a jelenlegi törvénynél sokkal egyértelműbb és keményebb megközelítést” alkalmaz majd, beleértve az azonos nemű párok gyermeknevelésének kriminalizálását is.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel államfő (Fotó: AFP)

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