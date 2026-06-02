Huszonhat támadás után lehúzza a rolót egy keresztény kávézó Lipcsében

Bezár egy lipcsei keresztény kávézó, miután működése során összesen huszonhat, szélsőbaloldali indíttatású támadás érte az üzletet. Az intézményt fenntartó gyülekezet szerint az ismétlődő rongálások, a folyamatos helyreállítási költségek és az ezekből fakadó anyagi veszteségek miatt már nem tudják tovább működtetni a vendéglátóhelyet.

Forrás: Origo2026. 06. 02. 10:33
Illusztráció Fotó: Barbara Gindl Forrás: APA/AFP
A legsúlyosabb incidens tavaly karácsonykor történt, amikor ismeretlenek savas támadást hajtottak végre a kávézó ellen. A gyülekezet tájékoztatása szerint az akció mintegy húszezer eurós kárt okozott, emellett a kényszerű bezárások miatt jelentős bevételkiesést is elszenvedtek.

René Wagner lelkipásztor a gyülekezet istentiszteletén jelentette be a bezárásról szóló döntést. Mint fogalmazott, a kávézó mögött munkahelyek, álmok, befektetett idő, imák és jelentős anyagi áldozatok állnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támadások ellenére a szélsőbaloldali aktivisták nem érték el céljukat.

A radikális baloldali körökhöz köthető Indymedia portálon korábban azzal indokolták a támadásokat, hogy a kávézót szerintük fundamentalista és ultrakonzervatív keresztények működtetik. A bejegyzésekben azzal vádolták az egyházat, hogy ellenzi az LMBTQ-mozgalom egyes törekvéseit, valamint hagyományos családmodellt képvisel.

A kávézót működtető szervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy női lelkipásztorokat is alkalmaz, de nem esket azonos nemű párokat, és kiáll a magzati élet védelme mellett. 

Támadások: a lelkipásztor bírálta a helyi hatóságokat is

Állítása szerint a városvezetés mindeddig nem ismerte el politikai szinten, hogy a támadások a vallásszabadságot is érintik. A lipcsei önkormányzat korábban azt közölte, hogy az akciók elsősorban a kereskedelmi tevékenység ellen irányultak, nem pedig a vallásgyakorlás ellen.

Wagner szerint azonban a támadások valójában a keresztény hitelvek, a konzervatív értékrend, valamint a házasságról és családról vallott nézetek elleni fellépést jelentik. Úgy véli, Európában egyre erősebb a keresztényellenesség, és a jövőben további hasonló esetekre lehet számítani.

A lelkipásztor kijelentette: közössége nem kíván gyűlölettel válaszolni a támadásokra. Hangsúlyozta, hogy folytatják vallási küldetésüket, és kiállnak jogaik védelme mellett, miközben a felelősök elszámoltatását is szükségesnek tartják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: APA/AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
