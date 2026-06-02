Huszonhat támadás után lehúzza a rolót egy keresztény kávézó Lipcsében

A legsúlyosabb incidens tavaly karácsonykor történt, amikor ismeretlenek savas támadást hajtottak végre a kávézó ellen. A gyülekezet tájékoztatása szerint az akció mintegy húszezer eurós kárt okozott, emellett a kényszerű bezárások miatt jelentős bevételkiesést is elszenvedtek.

René Wagner lelkipásztor a gyülekezet istentiszteletén jelentette be a bezárásról szóló döntést. Mint fogalmazott, a kávézó mögött munkahelyek, álmok, befektetett idő, imák és jelentős anyagi áldozatok állnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támadások ellenére a szélsőbaloldali aktivisták nem érték el céljukat.

A radikális baloldali körökhöz köthető Indymedia portálon korábban azzal indokolták a támadásokat, hogy a kávézót szerintük fundamentalista és ultrakonzervatív keresztények működtetik. A bejegyzésekben azzal vádolták az egyházat, hogy ellenzi az LMBTQ-mozgalom egyes törekvéseit, valamint hagyományos családmodellt képvisel.

A kávézót működtető szervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy női lelkipásztorokat is alkalmaz, de nem esket azonos nemű párokat, és kiáll a magzati élet védelme mellett.

Nach nicht einmal drei Jahren stellt ein christliches Café in Leipzig den Betrieb ein. Der Grund: Eine Serie linksextremer Anschläge, die einfach nicht aufhört. Der Pastor der Gemeinde macht der Stadt Vorwürfe – und zeigt sich kämpferisch.

Támadások: a lelkipásztor bírálta a helyi hatóságokat is

Állítása szerint a városvezetés mindeddig nem ismerte el politikai szinten, hogy a támadások a vallásszabadságot is érintik. A lipcsei önkormányzat korábban azt közölte, hogy az akciók elsősorban a kereskedelmi tevékenység ellen irányultak, nem pedig a vallásgyakorlás ellen.

Wagner szerint azonban a támadások valójában a keresztény hitelvek, a konzervatív értékrend, valamint a házasságról és családról vallott nézetek elleni fellépést jelentik. Úgy véli, Európában egyre erősebb a keresztényellenesség, és a jövőben további hasonló esetekre lehet számítani.

A lelkipásztor kijelentette: közössége nem kíván gyűlölettel válaszolni a támadásokra. Hangsúlyozta, hogy folytatják vallási küldetésüket, és kiállnak jogaik védelme mellett, miközben a felelősök elszámoltatását is szükségesnek tartják.