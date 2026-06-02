Három évig alig mozdult, de az év elején magára talált a gazdaság

Ami a beruházásokat illeti, a bruttó állóeszköz-felhalmozás a negyedévben 0,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A bruttó felhalmozás 12,2 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten.

Mindez azt támasztja alá, hogy az év elején is a belső fogyasztás volt a növekedés legnagyobb támasza, miközben az ipar és a beruházások már nem húzták vissza a gazdaságot, mint az elmúlt két évben.

A márciusi kiskereskedelmi forgalom is kifejezetten erőteljes volt, a volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát. Nem véletlenül, a választásokat megelőzően jelentős jövedelmi transzfereket fizettetett ki a leköszönő Orbán-kormány a háztartások számára, amelyek értéke elérhette a GDP 2 százalékát is. Ennek köszönhető, hogy az első negyedévben a háztartások tényleges fogyasztása 4,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,5 százalékkal emelkedett. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden csoportban nőtt: