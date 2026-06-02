Ezt Magyar Péter tudja? Életjeleket mutat az ország

Az elemző kitért arra is, hogy az ipari termelés márciusban pozitív meglepetést okozott, éves szinten, munkanaphatástól megtisztítva 3,7, havi alapon pedig 3,1 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazatokat (élelmiszeripar, számítógép, elektronikai termék gyártása, villamos berendezés gyártása, járműipar) egyaránt bővülés jellemezte, amiben szerepe volt egyrészt az alacsony bázisnak, másrészt a járműgyártás esetében a BMW-gyárnak. A kilátásokkal kapcsolatban azonban jelentős a bizonytalanság, azzal együtt is, hogy a kiemelt ágazatok hó végi rendelésállománya több mint negyedével nőtt az előző évhez képest. A kiemelkedő március havi növekedés után előfordulhat, hogy áprilisban korrigált az ágazat, ami a termék-külkereskedelmi adatokat elnézve nem jelentene meglepetést. Hosszabb távon továbbra is a külső kereslet lesz a meghatározó, a nagyberuházások (BMW, BYD, CATL) jelentős kapacitásokat teremtenek, azonban ezek kihasználása csak az exportkereslet élénkülése esetén reális. Ezzel kapcsolatban legfontosabb külpiacunk, a német gazdaság továbbra sem mutatja a stabil kilábalás jeleit, miközben az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság is számottevő kockázatot jelent.

Összességében ugyanakkor azzal számolnak, hogy az év második felében már stabilabb növekedést mutathat a hazai ipar.