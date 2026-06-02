Százmillióktól eshet el Bosznia, ha nem hajtja végre a reformokat

Bosznia-Hercegovina jövőjéről és a nemzetközi főképviselői hivatal szerepéről szólva az Európai Tanács elnöke kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina az elmúlt három évtizedben számottevő politikai, gazdasági és intézményi előrelépést tett.

Ha ennek az országnak a jövője az Európai Unióban van, akkor ezt a célt meg fogjuk valósítani. Fontos, hogy az új főképviselő Bosznia-Hercegovina választását testesítse meg, vagyis az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekedjen. Továbbra is együtt fogunk dolgozni az európai jövő érdekében

– szögezte le.

Az Európai Tanács elnöke rámutatott: az Európai Unió elkötelezettsége a Nyugat-Balkán iránt továbbra is erős, és a bővítés reális lehetőség maradt. Ennek bizonyítékaként említette, hogy megkezdődött Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozása.

Bosznia-Hercegovinának is el kell végeznie a szükséges feladatokat. Az út nem könnyű, ugyanakkor vannak olyan eredmények, amelyek gyorsan elérhetők, ha teljesítik az uniós joghoz történő igazodás feltételeit

– mondta.