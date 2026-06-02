Százmillióktól eshet el Bosznia, ha nem hajtja végre a reformokat

Bosznia-Hercegovina már csak néhány reformlépésre van attól, hogy továbbléphessen az európai uniós csatlakozási folyamat következő szakaszába, ugyanakkor több százmillió eurónyi uniós támogatást kockáztat, ha nem gyorsítja fel a szükséges intézkedések végrehajtását – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Szarajevóban. Costa kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina az elmúlt három évtizedben számottevő politikai, gazdasági és intézményi előrelépést tett.

Forrás: MTI2026. 06. 02. 4:00
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: NurPhoto via AFP
Bosznia-Hercegovina jövőjéről és a nemzetközi főképviselői hivatal szerepéről szólva az Európai Tanács elnöke kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina az elmúlt három évtizedben számottevő politikai, gazdasági és intézményi előrelépést tett.

Ha ennek az országnak a jövője az Európai Unióban van, akkor ezt a célt meg fogjuk valósítani. Fontos, hogy az új főképviselő Bosznia-Hercegovina választását testesítse meg, vagyis az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekedjen. Továbbra is együtt fogunk dolgozni az európai jövő érdekében

– szögezte le.

Az Európai Tanács elnöke rámutatott: az Európai Unió elkötelezettsége a Nyugat-Balkán iránt továbbra is erős, és a bővítés reális lehetőség maradt. Ennek bizonyítékaként említette, hogy megkezdődött Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozása.

Bosznia-Hercegovinának is el kell végeznie a szükséges feladatokat. Az út nem könnyű, ugyanakkor vannak olyan eredmények, amelyek gyorsan elérhetők, ha teljesítik az uniós joghoz történő igazodás feltételeit

– mondta.

Felszólította a boszniai vezetést, hogy fogadja el az igazságügyi reform még hiányzó elemeit.

Costa arra is figyelmeztetett, hogy Bosznia-Hercegovina már elveszített 108 millió eurónyi uniós támogatást, további 373 millió euró pedig veszélybe került. 

Ne szalasszák el a lehetőséget, hogy biztosítsák ezeket az előnyöket

– hívta fel a figyelmet az Európai Tanács elnöke.

Denis Becirovic, a háromtagú boszniai államelnökség soros, bosnyák tagja a közös sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az ország többségében szerbek lakta részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a vezetése Moszkva iránymutatását követi, és akadályozza az európai integrációs folyamatot.
Szerinte a nemzetközi főképviselői hivatal szerepének gyengítése visszavezethetné Bosznia-Hercegovinát a háborús kilencvenes évekbe.

Hangsúlyozta, hogy az ország európai integrációjának támogatása kulcsfontosságú, ugyanakkor a nemzetközi közösségnek fenn kell tartania azokat a mechanizmusokat, amelyek garantálják a daytoni békerendszer működését.

Emlékeztetett arra, hogy a boszniai Szerb Köztársaság vezetése az elmúlt években többször is megkérdőjelezte Bosznia-Hercegovina alkotmányos rendjét és területi integritását.

A bosnyák politikus szerint az ország jövője az Európai Unióban van, ezért elengedhetetlen az állami intézmények megerősítése és a reformok folytatása.
Hozzátette, a nemzetközi közösségnek egyértelműen támogatnia kell Bosznia-Hercegovina szuverenitását, és fel kell lépnie minden olyan törekvéssel szemben, amely az ország megosztását vagy az állami intézmények gyengítését célozza.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.

Az egyezmény értelmében a három államalkotó nép – a bosnyák, a szerb és a horvát – egyetértésére van szükség minden döntésben, így a törvények elfogadásában is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
