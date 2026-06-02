A világ legjobbjai ellen játszik a magyar női 3×3-as válogatott a vb nyitányán

Az amerikaiak javítani akarnak Varsóban

A világbajnokságon a címvédő hollandok számítanak favoritnak, de az őket üldözők mezőnye erősebbnek és mélyebbnek tűnik, mint bármikor valaha. A magyarok első ellenfele kedden az olimpiai ezüstérmes Spanyolország lesz, ahol a két legendás játékosuk, Sandra Ygueravide és Vega Gimeno visszavonulása egy korszak végét jelentheti a hispánoknak, de az még kérdéses, hogy a következő játékosgenerációjuk mennyire tud majd konzisztens teljesítményt nyújtani a világversenyeken. A tehetségfaktor adott náluk, a csapat identitása viszont még kialakulóban van.

Az Amerikai Egyesült Államok a tavalyi ulánbátori világbajnokságon már a negyeddöntőben búcsúzott, és mindössze a hatodik helyen zárt.

Ezután az amerikai csapat két egymást követő FIBA 3×3 Women’s Series-versenysorozatot is megnyert kemény ellenfelek ellen, így Varsóban nem lehet más a céljuk, hogy újra őket nevezzék a világ legjobb 3×3-as csapatának. Ebben óriási segítségükre lehet Mikaylah Williams, a Louisiana Egyetem 183 cm magas hátvédje egy robbanékony, elit pontszerző és félelem nélkül, óriási önbizalommal játszik.

Mikaylah Williams az amerikai csapat legjobb játékosa Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

Ellene nagyon nehéz dolga lesz a magyar csapatnak, akiknek a védekezés mellett extra dobóformát is kell majd mutatniuk a második keddi mérkőzésen. A csütörtöki folytatatásban az Ázsia-kupa győztese következik. Ausztrália atletikus játéka mellett a tűzereje is kiváló, főleg egy játékosuk miatt. Marena Whittle tapasztalata és sokoldalúsága az egyik legveszélyesebb játékossá teszi a mezőnyben. A rutinos ausztrál sztár pályafutása során harmadszor szerepel a FIBA 3×3-as világbajnokságon. Bentről és kintről is képes pontokat szerezni, lepattanózik, több poszton is tud védekezni.

Az ausztrálok után Mongólia következik, akiknek erejéről mindent elmond, hogy a legutóbbi vb-n az amerikaiakat búcsúztatták a negyeddöntőben és a fináléban csak a későbbi világbajnok Hollandia tudta őket megállítani.

A torna legszórakoztatóbb csapatai közé fognak tartozni, akik soha nem adják fel a meccseket.