A világ legjobbjai ellen játszik a magyar női 3×3-as válogatott a vb nyitányán

Idén Lengyelország ad otthon a női 3×3-as világbajnokságnak, ahol a magyaroknak sem lesz könnyű dolga a csoportmeccsek alatt. A magyar női 3×3-as válogatott kedden előszőr az olimpiai ezüstérmes Spanyolországgal és az olimpiai és háromszoros világbajnok Amerikai Egyesült Államokkal játszik, majd csütörtökön a kétszeres vb-harmadik Ausztráliával és a tavaly vb-ezüstérmes Mongóliával méri össze az erejét. A válogatott szövetségi kapitánya Jakab Máté bizakodó, szerinte az egyéni kvalitások és a jól alkalmazott taktika mellett a küzdőszellem segítheti a nemzeti csapatot az első két csoportmeccsen, amiből egyet mindenképpen meg szeretnének nyerni.

Perje Sándor
2026. 06. 02. 4:50
A magyar női 3x3-as válogatott számára nem lesz sétagalopp a varsói vb Forrás: MKOSZ/Girgász Péter
Az amerikaiak javítani akarnak Varsóban

A világbajnokságon a címvédő hollandok számítanak favoritnak, de az őket üldözők mezőnye erősebbnek és mélyebbnek tűnik, mint bármikor valaha. A magyarok első ellenfele kedden az olimpiai ezüstérmes Spanyolország lesz, ahol a két legendás játékosuk, Sandra Ygueravide és Vega Gimeno visszavonulása egy korszak végét jelentheti a hispánoknak, de az még kérdéses, hogy a következő játékosgenerációjuk mennyire tud majd konzisztens teljesítményt nyújtani a világversenyeken. A tehetségfaktor adott náluk, a csapat identitása viszont még kialakulóban van. 

Az Amerikai Egyesült Államok a tavalyi ulánbátori világbajnokságon már a negyeddöntőben búcsúzott, és mindössze a hatodik helyen zárt.

Ezután az amerikai csapat két egymást követő FIBA 3×3 Women’s Series-versenysorozatot is megnyert kemény ellenfelek ellen, így Varsóban nem lehet más a céljuk, hogy újra őket nevezzék a világ legjobb 3×3-as csapatának. Ebben óriási segítségükre lehet Mikaylah Williams, a Louisiana Egyetem 183 cm magas hátvédje egy robbanékony, elit pontszerző és félelem nélkül, óriási önbizalommal játszik. 

Mikaylah Williams az amerikai csapat legjobb játékosa Fotó: ALTAN GOCHER / Hans Lucas

Ellene nagyon nehéz dolga lesz a magyar csapatnak, akiknek a védekezés mellett extra dobóformát is kell majd mutatniuk a második keddi mérkőzésen. A csütörtöki folytatatásban az Ázsia-kupa győztese következik. Ausztrália atletikus játéka mellett a tűzereje is kiváló, főleg egy játékosuk miatt. Marena Whittle tapasztalata és sokoldalúsága az egyik legveszélyesebb játékossá teszi a mezőnyben. A rutinos ausztrál sztár pályafutása során harmadszor szerepel a FIBA 3×3-as világbajnokságon. Bentről és kintről is képes pontokat szerezni, lepattanózik, több poszton is tud védekezni. 

Az ausztrálok után Mongólia következik, akiknek erejéről mindent elmond, hogy a legutóbbi vb-n az amerikaiakat búcsúztatták a negyeddöntőben és a fináléban csak a későbbi világbajnok Hollandia tudta őket megállítani. 

A torna legszórakoztatóbb csapatai közé fognak tartozni, akik soha nem adják fel a meccseket.

Kettőből egyet nyerni akarnak

Jakab Máté szerint tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de jelenleg kizárólag a rajtra, a spanyolok és az amerikaiak elleni nyitónapi összecsapásokra koncentrálnak.

A női 3×3-as válogatott edzője, Jakab Máté hisz benne, hogy kettőből egy meccset megnyernek kedden Fotó: MKOSZ/Girgász Péter

– A célunk, hogy az első napi mérkőzésekből legalább az egyiket megnyerjük. Egy rendkívül hosszú, húszcsapatos tornáról beszélünk, ezért felesleges lenne túlságosan előreszaladni – mondta el a válogatott edzője. A tavalyi vb-n két vereséggel indult a magyar csapat, de utána sikerült legyőzni Kanadát és Ausztriát, amivel kiharcolták a továbbjutást. A végállomást akkor a későbbi világbajnok hollandok jelentették.

– A lebonyolítási rendszert már jól ismerjük, és pontosan tudjuk, mikor hova kell helyeznünk a hangsúlyokat. A hollandok is 0-2-es mérleggel kezdtek tavaly, végül mégis felértek a csúcsra. Ebben a sportágban tényleg az utolsó pillanatig, a legutolsó bedobott pontig nyitott a küzdelem – hangsúlyozta Jakab Máté, akinek csapata először a spanyolokkal és az amerikaiakkal mérkőzik meg kedden este.

A csoportok első helyezettjei automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, a második és a harmadik helyezettek egy play-in körben folytatják. A második helyezett játszik a másik csoport harmadik helyezettjével, a győztes jut tovább a negyeddöntőbe.

Női 3×3-as világbajnokság, Varsó

A csoport: Hollandia, Lengyelország, Csehország, Azerbajdzsán, Madagaszkár
B csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, Mongólia
C csoport: Kína, Németország, Olaszország, Lettország, Fülöp-szigetek
D csoport: Franciaország, Kanada, Japán, Ukrajna, Litvánia

A magyar válogatott menetrendje

Kedd
17.05: Magyarország–Spanyolország
18.55: Magyarország–Egyesült Államok

Csütörtök
18.55: Magyarország–Ausztrália
20.45: Magyarország–Mongólia

 

