A Bábolna Nemzeti Ménesbirtoktól egészen a komáromi Tó csárdáig

– Mit szól ahhoz, hogy idén az állampapír-annuitás százalékosan meghaladta a maginflációt? – vagy valami ehhez hasonlót.

És a válasz volt a műsor.

Jó az ilyesmi, mondom én.

– Persze, valljuk be őszintén, amíg nem jártam Bábolnán, a Nemzeti Ménesbirtokon, és nem hallottam beszélni Bábolna múltjáról Hanzli Druszát, addig én sem tudtam semmit Fadlallah El Hedad Nagle ezredesről, ez az igazság – vallotta be magának Kázmér, de tudta, ezentúl mindenhol hosszan fog majd mesélni őróla, az ezredesről, olyan természetességgel, mintha már a Hetvenhét magyar népmesében olvasott volna róla.

Társaság ment Bábolnára.

Bábolnára, ahol az összesűrűsödött idő szükségképpen torkollott Fadlallah El Hedad Nagle ezredes eljövetelébe – de erről majd később.

Lássuk előbb a társaságot.

Ott volt Lisztes Etele és kedvese, Gyógyító Krisztinusz. Aztán Munkásmozgalmi Ernst, aki nagyon nem volt munkásmozgalmi, de hát a nevéről senki nem tehet, és neje, Mosolygó Elizabeth. Továbbá megjelent Délszláv Roland doktor úr is, és asszonya, Figyellek Theodora s persze Kázmér gyönyörűséges asszonyával, és Hanzli Drusza, az est fénypontja.

Mindenekelőtt lássuk, miért torkollott szükségszerűen a létezés Fadlallah El Hedad Nagle ezredes eljövetelébe Bábolnán.

Bábolna ősi múltja az idők homályába vész – de mondjatok egy helyet, amelynek ősi múltja nem vész ugyanoda… Annyi azonban bizonyos, hogy a Bábolna név eredete a szláv Babina, amelynek jelentése vénasszony. Vagyis könnyen elképzelhető, hogy ez volt az a hely, ahová száműzték az elboszorkányosodott vénasszonyokat.

Egy ilyen helyre ma is nagy szükség lenne. Ráadásul az Árpád-korban három Bábolna nevű településünk is volt, amiből az következik, hogy vagy nagyon sok volt az elboszorkányosodott vénasszony, vagy sokkal bátrabbak voltak a vejek.