Amikor Hollywood királyai másfél évtizedig mindent felrobbantottak, ami csak mozgott

Bruce Willis is a korszak ikonikus akciósztárjai közé tartozik, pedig ő már egy új, sebezhetőbb, emberszerűbb akcióhős megtestesítője Fotó: TMDb

Az akciófilmek a 90-es évekre – elsősorban a számítógépes trükktechnikák robbanásszerű fejlődésének következtében – ismét feloldódtak más műfajokban, elsősorban a modern kaland- és szuperhősfilmekben. Bár a régivágású akcióhősök sosem kopnak ki teljesen, John Wick is egyszemélyes hadseregként küzdi át magát a neonfényes éjszakákon, de már nem ő uralja a bevételi listákat.

Semlyen a műfaj már említett sztárjai mellett Chuck Norris, Jackie Chan, Steven Segal, Dolph Lundgren és Jean-Claude Van Damme életútját követve festi fel az akciófilmeknek ezt a bő másfél évtizedig tartó, de annál meghatározóbb korszakát, amire a VHS-korszakban szocializálódott filmrajongók azóta is elérzékenyülve gondolnak vissza. Stallone vagy Chuck Norris filmjei ugyanis nemcsak az amerikaiakat lelkesítették fel, hanem az egyre jobban egybefonódó, globalizált világot is. Az 1990-es évekre az amerikai film hegemóniája például Magyarországon is egyértelmű volt, még az amerikai patriotizmus nyilvánvaló jegyei sem zavarták meg a nézőt abban, hogy azonosuljon ezekkel a kivételes adottságokkal felvértezett, gyakran már-már mitikus figurákkal.