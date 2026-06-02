Ruanda elbukta a pert: nem kap kártérítést Nagy-Britanniától a migrációs megállapodás miatt

A háromnapos tárgyalást követően a választottbíróság a brit álláspontot fogadta el, és elutasította a ruandai keresetet. Ruanda jogi képviselői jelezték, hogy tudomásul veszik a döntést, és lezártnak tekintik az ügyet.

A vitatott megállapodást 2022-ben kötötte meg Boris Johnson akkori konzervatív párti brit miniszterelnök kormánya Ruandával.

Az egyezmény értelmében a Nagy-Britanniába embercsempészek segítségével, illegálisan érkező menedékkérőket az afrikai országba szállították volna át, ahol menedékjogi kérelmüket elbírálták volna, vagy akár le is telepedhettek volna.

A program finanszírozásáért cserébe London több százmillió font támogatást ígért Ruandának. Bár a pénzek egy részét folyósították, az áttelepítések végül soha nem kezdődtek meg a jogi és politikai viták miatt.