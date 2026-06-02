Ruanda elbukta a pert: nem kap kártérítést Nagy-Britanniától a migrációs megállapodás miatt

A hágai Állandó Választottbíróság elutasította Ruanda több mint százmillió fontos kártérítési követelését, amelyet a Nagy-Britanniával kötött migrációs megállapodás felmondása miatt nyújtott be. A testület szerint a ruandai fél nem támaszthat alá jogszerű anyagi igényt az ügyben.

2026. 06. 02. 3:00
Migránsok Forrás: AFP
A háromnapos tárgyalást követően a választottbíróság a brit álláspontot fogadta el, és elutasította a ruandai keresetet. Ruanda jogi képviselői jelezték, hogy tudomásul veszik a döntést, és lezártnak tekintik az ügyet.

A vitatott megállapodást 2022-ben kötötte meg Boris Johnson akkori konzervatív párti brit miniszterelnök kormánya Ruandával. 

Az egyezmény értelmében a Nagy-Britanniába embercsempészek segítségével, illegálisan érkező menedékkérőket az afrikai országba szállították volna át, ahol menedékjogi kérelmüket elbírálták volna, vagy akár le is telepedhettek volna.

A program finanszírozásáért cserébe London több százmillió font támogatást ígért Ruandának. Bár a pénzek egy részét folyósították, az áttelepítések végül soha nem kezdődtek meg a jogi és politikai viták miatt.

A 2024-es brit parlamenti választások után hivatalba lépő munkáspárti kormány választási ígéretének megfelelően megszüntette a programot. Sir Keir Starmer miniszterelnök ehelyett új határbiztonsági parancsnokságot hozott létre, amelynek feladata elsősorban az embercsempész-hálózatok felszámolása.

Az MTI szerint a konzervatív kormány a programra összesen 715 millió fontot költött, miközben egyetlen illegálisan érkező menedékkérőt sem telepítettek át Ruandába.

2018 óta több mint 200 ezren jutottak el illegálisan Nagy-Britanniába embercsempészek segítségével, csónakokon átkelve a La Manche csatornán.

Néhány hete meghalt Félicien Kabuga, akit a ruandai népirtás egyik fő szervezőjeként és finanszírozójaként tartottak számon – számolt be róla az Associated Press (AP). A több mint kilencvenéves férfi egy hágai kórházban hunyt el, miközben az ENSZ nemzetközi bírósági mechanizmusának felügyelete alatt állt.

 

Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
