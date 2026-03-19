Bírósági ügy lett a brit kormány által felmondott migrációs megállapodásból

Továbbra sem boldogul az illegális migráció jelentette kihívással a baloldali brit kormány. Ruanda százmillió fontos (több mint 45,5 milliárd forint) kártérítési keresetet nyújtott be a hágai Állandó Választottbíróságon Nagy-Britannia ellen.

Ruanda a hágai Állandó Választottbíróság elé citálta Nagy-Britannia kormányát. Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

Nagy-Britanniának teljesítenie kell jogi kötelezettségeit

– jelentette ki Emmanuel Ugirashebuja, a kelet-afrikai ország igazságügyi minisztere a bíróság előtt.

A háromnapos meghallgatás során mindkét fél a bíróság elé tárja érveit, de a tények már most kínosak London számára.

A vita gyökerei a 2024-es évre nyúlnak vissza, amikor az akkori konzervatív brit vezetés – felismerve az illegális bevándorlás tarthatatlanságát – megállapodást kötött Kigalival. A terv lényege az volt, hogy a La Manche csatornán illegálisan átkelő migránsokat Ruandába szállítják, ahol lefolytatják a menekültügyi eljárást. Cserébe London jelentős összegekkel támogatta volna a migránsok helyi integrációját és az ország gazdasági fejlesztését.

A 2024 júliusában hatalomra került baloldali kormány azonban egyik első intézkedéseként felmondta a paktumot, ideológiai okokra hivatkozva. A ruandai miniszter most Hágában azt állította: London még arra sem vette a fáradságot, hogy írásban tájékoztassa Kigalit a döntésről, ami a diplomáciai protokoll súlyos megsértése.

Ruanda érvelése szerint ők jóhiszeműen jártak el: jelentős összegeket fektettek adminisztratív struktúrák kiépítésébe, törvénymódosításokba és befogadóállomások létrehozásába, hogy megfeleljenek a brit elvárásoknak. Most ezen költségek megtérítését követelik.

A brit kormányzat elutasítja a követeléseket, jogi képviselőik kedden kapnak szót. A helyzet abszurditását növeli, hogy a jelenlegi londoni vezetés adatai szerint a „Ruanda-terv” már így is csillagászati összegbe, mintegy 700 millió fontba (csaknem 320 milliárd forint) került a brit adófizetőknek, miközben mindössze négy migránst sikerült önkéntes alapon az afrikai országba szállítani.

A tervet korábban a brit legfelsőbb bíróság is jogellenesnek minősítette, ám a politikai kegyelemdöfést a baloldali Munkáspárt adta meg neki.

A sors iróniája, hogy miközben a brit baloldal felszámolta a menekültügyi eljárás harmadik országokban történő lefolytatásának lehetőségét, az Európai Unióban egyre több tagállam a „Ruanda-modell” jogi alapjainak megteremtését sürgeti az illegális migráció megfékezése érdekében. A ruandai igazságügyi miniszter Hágában megerősítette: országa a brit fiaskó ellenére továbbra is nyitott a nemzetközi együttműködésre a migránsok befogadása terén.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)