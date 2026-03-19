Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

nagy - britanniaillegális migrációruanda

Bírósági ügy lett a brit kormány által felmondott migrációs megállapodásból

Ruanda kormánya a hágai Állandó Választottbíróság elé citálta a briteket. Az afrikai ország százmillió fontos (több mint 45,5 milliárd forint) kártérítést követel a Nagy-Britannia kormánya által egyoldalúan felrúgott menekültügyi megállapodás miatt.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 8:25
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sem boldogul az illegális migráció jelentette kihívással a baloldali brit kormány. Ruanda százmillió fontos (több mint 45,5 milliárd forint) kártérítési keresetet nyújtott be a hágai Állandó Választottbíróságon Nagy-Britannia ellen.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP)

Nagy-Britanniának teljesítenie kell jogi kötelezettségeit

– jelentette ki Emmanuel Ugirashebuja, a kelet-afrikai ország igazságügyi minisztere a bíróság előtt.

A háromnapos meghallgatás során mindkét fél a bíróság elé tárja érveit, de a tények már most kínosak London számára.

A vita gyökerei a 2024-es évre nyúlnak vissza, amikor az akkori konzervatív brit vezetés – felismerve az illegális bevándorlás tarthatatlanságát – megállapodást kötött Kigalival. A terv lényege az volt, hogy a La Manche csatornán illegálisan átkelő migránsokat Ruandába szállítják, ahol lefolytatják a menekültügyi eljárást. Cserébe London jelentős összegekkel támogatta volna a migránsok helyi integrációját és az ország gazdasági fejlesztését.

A 2024 júliusában hatalomra került baloldali kormány azonban egyik első intézkedéseként felmondta a paktumot, ideológiai okokra hivatkozva. A ruandai miniszter most Hágában azt állította: London még arra sem vette a fáradságot, hogy írásban tájékoztassa Kigalit a döntésről, ami a diplomáciai protokoll súlyos megsértése.

Ruanda érvelése szerint ők jóhiszeműen jártak el: jelentős összegeket fektettek adminisztratív struktúrák kiépítésébe, törvénymódosításokba és befogadóállomások létrehozásába, hogy megfeleljenek a brit elvárásoknak. Most ezen költségek megtérítését követelik.

A brit kormányzat elutasítja a követeléseket, jogi képviselőik kedden kapnak szót. A helyzet abszurditását növeli, hogy a jelenlegi londoni vezetés adatai szerint a „Ruanda-terv” már így is csillagászati összegbe, mintegy 700 millió fontba (csaknem 320 milliárd forint) került a brit adófizetőknek, miközben mindössze négy migránst sikerült önkéntes alapon az afrikai országba szállítani.

A tervet korábban a brit legfelsőbb bíróság is jogellenesnek minősítette, ám a politikai kegyelemdöfést a baloldali Munkáspárt adta meg neki.

A sors iróniája, hogy miközben a brit baloldal felszámolta a menekültügyi eljárás harmadik országokban történő lefolytatásának lehetőségét, az Európai Unióban egyre több tagállam a „Ruanda-modell” jogi alapjainak megteremtését sürgeti az illegális migráció megfékezése érdekében. A ruandai igazságügyi miniszter Hágában megerősítette: országa a brit fiaskó ellenére továbbra is nyitott a nemzetközi együttműködésre a migránsok befogadása terén.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.