Kína is megszólalt a Kijevet érintő orosz fenyegetés kapcsán

A kínai külügyminisztérium keddi tájékoztatóján Mao Ning ismét arról beszélt, hogy álláspontjuk szerint a háború rendezéséhez kizárólag politikai egyeztetések és tárgyalások vezethetnek el.
A szóvivő hangsúlyozta: Peking álláspontja változatlan az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, és továbbra is úgy látják, hogy a diplomáciai megoldás az egyetlen reális lehetőség a helyzet rendezésére.
Kijelentette, hogy minden érintett fél felelőssége a feszültség további növekedésének megakadályozása.
Mao Ning szerint közös erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy minél hamarabb mérséklődjön az eszkaláció, és ismét lehetőség nyíljon a tárgyalások újraindítására.
Amikor arról kérdezték, hogy Kína az orosz figyelmeztetések hatására kivonja-e nagykövetségi dolgozóit Kijevből, a szóvivő nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni az erre vonatkozó feltételezéseket.
