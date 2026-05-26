Kína is megszólalt a Kijevet érintő orosz fenyegetés kapcsán

Peking is megszólalt, miután az orosz külügyminisztérium szisztematikus támadásokat helyezett kilátásba ukrán katonai célpontok ellen, és felszólította a külföldi diplomatákat Kijev elhagyására. Kína az ukrajnai háború további eszkalációjának elkerülésére szólította fel az érintett feleket nem sokkal azt követően, hogy Oroszország fokozott rakétacsapásokkal fenyegette meg Kijevet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 22:00
Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: AFP
A kínai külügyminisztérium keddi tájékoztatóján Mao Ning ismét arról beszélt, hogy álláspontjuk szerint a háború rendezéséhez kizárólag politikai egyeztetések és tárgyalások vezethetnek el.

A szóvivő hangsúlyozta: Peking álláspontja változatlan az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, és továbbra is úgy látják, hogy a diplomáciai megoldás az egyetlen reális lehetőség a helyzet rendezésére. 

Kijelentette, hogy minden érintett fél felelőssége a feszültség további növekedésének megakadályozása.

Mao Ning szerint közös erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy minél hamarabb mérséklődjön az eszkaláció, és ismét lehetőség nyíljon a tárgyalások újraindítására. 

Amikor arról kérdezték, hogy Kína az orosz figyelmeztetések hatására kivonja-e nagykövetségi dolgozóit Kijevből, a szóvivő nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni az erre vonatkozó feltételezéseket.

Peking a 2022 februárjában indított orosz invázió kezdete óta folyamatosan jelen van diplomáciailag Ukrajnában. A háború első időszakában ugyanakkor a nagykövetség működésének egy részét Lvivbe helyezték át. Kína továbbra is semleges szereplőként határozza meg magát, miközben nem nevezi Oroszországot agresszornak, illetve Ukrajnát áldozatnak. Emellett csak korlátozottan kapcsolódott be azokba a nemzetközi kezdeményezésekbe, amelyek a háború lezárását célozzák. 

Kínai vezetők több alkalommal is tűzszünetet és a feszültség enyhítését sürgették, ennek ellenére az orosz hadműveletek tovább folytatódtak.

A nyilatkozatok azt követően hangzottak el, hogy az orosz külügyminisztérium bejelentette: megkezdődtek a Kijevben található ukrán hadiipari objektumok és az általuk döntéshozatali központoknak nevezett célpontok elleni rendszeres csapások. Moszkva egyúttal arra kérte a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el az ukrán fővárost. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
