Az EU kijevi nagykövete üzent Moszkvának: nem hagyjuk el Ukrajnát

Katarina Mathernova szerint az orosz fenyegetések nem az erőt, hanem a Kreml gyengeségét mutatják, ezért az Európai Unió továbbra is Kijevben marad, és támogatja Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 19:43
Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete (Fotó: AFP)
„Sehova sem megyünk” – fogalmazott a diplomata a Facebook-bejegyzésében, amelyre az ukrán portál hivatkozott. Mathernova az orosz külügyminisztérium kijelentéseit a képmutatás remekművének nevezte, és emlékeztetett arra, hogy Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna polgári infrastruktúráját.

Az EU nagykövete szerint Moszkva célja a pánikkeltés, Ukrajna elszigetelése, valamint a diplomaták és a nemzetközi szervezetek megfélemlítése. Úgy véli ugyanakkor, hogy a Kreml egyre agresszívebb fellépése az orosz–ukrán háborúban valójában azt mutatja: Oroszország nem tudja megtörni sem Ukrajnát, sem a nyugati támogatást.

Mathernova hangsúlyozta: az Európai Unió az orosz fenyegetések ellenére is kitart Ukrajna mellett.

Ahogy azt korábban megírtuk, az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter telefonon tájékoztatta Marco Rubio amerikai külügyminisztert arról, hogy az orosz hadsereg rendszeres csapásokat készül mérni ukrán katonai célpontokra és döntéshozatali központokra, válaszul az orosz civilek elleni ukrán támadásokra.

 Lavrov emellett felhívta Washington figyelmét az orosz külügy hétfői közleményére is, amelyben arra szólították fel az Egyesült Államokat és a Kijevben képviselettel rendelkező többi országot, hogy gondoskodjanak diplomatáik és állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból. Az orosz külügyminiszter szerint az európai elit és a kijevi rezsim erőszakos politikája aláássa azokat a korábbi orosz–amerikai megállapodásokat, amelyek egy hosszú távú rendezés alapját jelenthetnék.

Marco Rubio szerint Moszkva csupán általános figyelmeztetést adott ki, Oroszország pedig értesítést küldött az összes nagykövetségnek, nem csak az amerikai képviseletnek. Az amerikai külügyminiszter egyúttal leszögezte: az Egyesült Államok továbbra is készen áll közvetíteni, és hajlandó mindent megtenni a háború befejezése érdekében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
