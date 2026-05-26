Az EU kijevi nagykövete üzent Moszkvának: nem hagyjuk el Ukrajnát

„Sehova sem megyünk” – fogalmazott a diplomata a Facebook-bejegyzésében, amelyre az ukrán portál hivatkozott. Mathernova az orosz külügyminisztérium kijelentéseit a képmutatás remekművének nevezte, és emlékeztetett arra, hogy Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna polgári infrastruktúráját.

Az EU nagykövete szerint Moszkva célja a pánikkeltés, Ukrajna elszigetelése, valamint a diplomaták és a nemzetközi szervezetek megfélemlítése. Úgy véli ugyanakkor, hogy a Kreml egyre agresszívebb fellépése az orosz–ukrán háborúban valójában azt mutatja: Oroszország nem tudja megtörni sem Ukrajnát, sem a nyugati támogatást.

Mathernova hangsúlyozta: az Európai Unió az orosz fenyegetések ellenére is kitart Ukrajna mellett.