Ezzel a csodaszerrel lehet megfékezni a hangyainváziót a lakásban

A hangyák ellen a legismertebb házi szer az ecet, ezzel azonban érdemes vigyázni, a kényes felületeken ugyanis nyomot hagyhat maró hatása miatt. Szerencsére nem ez az egyetlen megoldás, amit bevethetünk a hangyarajzás idején. A szakértők szerint van egy sokkal olcsóbb és egyszerűbb praktika, amely egyébként is minden háztartásban megtalálható: a citromlé. Mutatjuk, hogyan tessékelhetjük ki a hívatlan betolakodókat az otthonunkból.
Citromlével a hangyainvázió ellen
A hangyák nem szeretik a citrom illatát, az erős citrusillat ugyanis megzavarhatja azokat a feromonokat, amelyek segítenek nekik a tájékozódásban. Így ha hatékony, tartós, mégis filléres megoldást keresünk, akkor a citromlé hatásos megoldás lehet. Amellett, hogy gyerekjáték az elkészítése, rendkívül olcsó is, ráadásul azonnali segítséget nyújthat, ha nem szeretnénk erős vegyszereket használni az otthonunkban. A citromlé tehát rendkívül hatásos, környezetbarát alternatíva lehet.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
