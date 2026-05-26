Ukrajna lett Európa legnagyobb fegyvercsempész-központja az FSZB vezetője szerint

Ukrajna mára Európa legnagyobb illegális fegyver- és lőszercsempészeti központjává vált, jelentette ki Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója a FÁK-országok biztonsági szolgálatainak 58. ülésén.

Forrás: RIA Novosztyi2026. 05. 26. 19:20
Az ukrán feketepiacon Javelin hordozható páncéltörő rakétarendszert is lehet venni Fotó: Dmytro Smolienko Forrás: NurPhoto/AFP
Állítása szerint az ország a Nyugat szoros felügyelete mellett a fegyverek és lőszerek illegális kereskedelmének központjává vált Európában.

Az FSZB-vezető példaként említette, hogy az év elején az orosz és a belorusz titkosszolgálatok állítólag meghiúsítottak egy kísérletet, amelynek során több mint ötszáz robbanószerkezetet próbáltak Oroszországba juttatni.

Bortnyikov további állításai szerint Ukrajna a diverzáns- és terrorcselekmények kiindulópontjává vált Oroszország ellen, valamint kísérleti terepként szolgál új fegyverrendszerek és mesterséges intelligencián alapuló katonai technológiák teszteléséhez.

Az FSZB azt is állította, hogy ukrán szervezett bűnözői csoportok szintetikus drogok előállításával foglalkoznak, az ebből származó bevételeket pedig terrorcselekmények finanszírozására használják fel, továbbá Ukrajna a határ menti államokat is felhasználja diverzánsok átjuttatására, míg nyugati titkosszolgálatok a posztszovjet térségben digitális laboratóriumokat hoznak létre a lakossági viselkedés elemzésére és a társadalmi feszültségek azonosítására.

Ukrán katona egy páncéltörő rakétarendszert mutat a gyerekeknek Lvivben. Fotó: AFP/Jurij Djacsisin

Ukrajna a csempészfegyverek fellegvára

Korábban már írunk arról, hogy a szervezett fegyverkereskedelem virágzó piaca Ukrajna. A nemzetközi szervezett bűnözés elleni globális kezdeményezés legutóbbi jelentése szerint ez komoly veszélyt jelent – olvasható a Global Initiative elemzésében.

Ukrajna a feketepiac egyik központi szállítójává válik, meg lehet vásárolni azokat a fegyvereket, amelyeket a nyugati országok segítségként és támogatásként szállítanak oda

– mondta korábban Denis Pushilin, a Donyecki Népi Köztársaság ideiglenes vezetője, aki arról is beszélt, hogy az Ukrajnába szállított külföldi fegyvereket, köztük a Javelin páncéltörő rendszereket a feketepiacon értékesítik, és elsősorban Afrikába szállítják azokat.

Borítókép: Az ukrán feketepiacon Javelin hordozható páncéltörő rakétarendszert is lehet venni (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmitro Smolienko) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
