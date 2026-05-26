Állítása szerint az ország a Nyugat szoros felügyelete mellett a fegyverek és lőszerek illegális kereskedelmének központjává vált Európában.

Az FSZB-vezető példaként említette, hogy az év elején az orosz és a belorusz titkosszolgálatok állítólag meghiúsítottak egy kísérletet, amelynek során több mint ötszáz robbanószerkezetet próbáltak Oroszországba juttatni.

Bortnyikov további állításai szerint Ukrajna a diverzáns- és terrorcselekmények kiindulópontjává vált Oroszország ellen, valamint kísérleti terepként szolgál új fegyverrendszerek és mesterséges intelligencián alapuló katonai technológiák teszteléséhez.

Az FSZB azt is állította, hogy ukrán szervezett bűnözői csoportok szintetikus drogok előállításával foglalkoznak, az ebből származó bevételeket pedig terrorcselekmények finanszírozására használják fel, továbbá Ukrajna a határ menti államokat is felhasználja diverzánsok átjuttatására, míg nyugati titkosszolgálatok a posztszovjet térségben digitális laboratóriumokat hoznak létre a lakossági viselkedés elemzésére és a társadalmi feszültségek azonosítására.