A HUN-REN lehet a kormányváltás első áldozata

Freund Tamás és a megválasztott elnök, Pósfai Mihály a közös állásfoglalásukban ugyanakkor hangsúlyozták: a jelenlegi időzítésben elindított dolgozói szavazás előtt még nem történt meg a visszatérés részletes feltételeinek egyeztetése az érintett szereplők között. Értékelésük szerint ennek hiányában a munkavállalók nem rendelkezhetnek minden szükséges információval a megalapozott döntéshez.

Tanács Zoltán: Mondjon le a HUN-REN vezetése!

A vitában megszólalt Tanács Zoltán is, aki a HUN-REN körüli helyzetet áttekintve arra jutott: a kialakult feszültségek és bizalmi problémák miatt a jelenlegi vezetés mellett nehezen képzelhető el a kutatóhálózat megújítása. Álláspontja szerint a legkiszámíthatóbb megoldást az jelentené, ha a HUN-REN elnöke, Gulyás Balázs, valamint a vezérigazgató, Jakab Roland lemondanának, és átmeneti vezetés venné át a szervezet irányítását. Ez a miniszter szerint lehetőséget teremtene egy új, minden félnek elfogadható hosszú távú struktúra kialakítására.

Újabb kérdések a HUN-REN-hez

Az ügyben a Magyar Nemzet újságírója is kérdéseket intézett a HUN-REN kommunikációs osztályához. A megkeresésben arra várunk választ, hogy

tervezik-e a jelenlegi vezetők lemondását;

milyen álláspontot képvisel a központ a kutatóintézetek esetleges MTA-hoz történő visszacsatlakozásáról;

illetve felmerülhet-e a jövőben a dolgozói véleménynyilvánító szavazás bevezetése a HUN-REN-en belül is.

A kérdéseinkre azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.