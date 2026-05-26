Szabadlábra helyezték Hilarion metropolitát

Szabadlábra helyezték Hilarion orosz ortodox metropolitát. A vallási vezetőt a cseh rendőrség tartóztatta le a napokban, mivel állításuk szerint autójában négy, fehér anyagot tartalmazó tartályt találtak. Az egyházi vezető tagadta a vádakat, és provokációról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 18:30
Hilarion metropolita Forrás: AFP
A Nasha Niva beszámolója szerint vasárnap őrizetbe vették Hilarion orosz ortodox metropolitát Karlovy Vary közelében. A jelentések szerint a rendőrség megállított egy autót, amelyben az egyházi vezető és egyik kísérője utazott, majd az átvizsgálás során négy kis tartályt találtak a jármű csomagtartójában. A tartályokban egyelőre meg nem nevezett, fehér színű anyag volt.

A Baza Telegram-csatorna szerint az őrizetbe vételre azt követően került sor, hogy Hilarion elhagyta a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál pravoszláv templomot. A cseh Nemzeti Drogellenes Központ szóvivője később megerősítette a Novinky.cz értesüléseit.

 

Szabadon távozhatott

Két nappal az őrizetbe vétele után a cseh hatóságok szabadon engedték Hilarion metropolitát – számolt be róla a cseh Novinky.

Hilarion metropolitát és az operatőrt szabadon bocsátották

 – mondták a metropolita munkatársai.

Az ügyészség nem volt hajlandó részleteket közölni a nyomozásról, különösen arról nem, hogy sikerült-e már megállapítani, pontosan milyen vegyi anyagról volt szó. Ezt azzal indokolták, hogy a büntetőeljárás jelenlegi szakasza nem nyilvános.
Az orosz fél cseh provokációnak nevezte az őrizetbe vételt. Marija Zaharova külügyi szóvivő úgy fogalmazott, hogy koholt ügyről van szó.

 

Borítókép: Hilarion metropolita (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

