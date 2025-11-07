rendőrségDobrev KláraSuzuki Georgeközleménymetropolita

Váratlan fordulat Hilarion metropolita ügyében: Dobrev Klára vádaskodását már a rendőrség sem tűrhette szó nélkül

A DK elnökének be kell fejeznie a rendőrség minden alapot nélkülöző gyalázását – hangsúlyozta közleményében a Belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 16:04
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dobrev Klára sokadszorra fogalmaz meg a rendőrség munkájáról olyan állításokat, amelyek minden ténybeli és jogi alapot nélkülöznek” – hívta fel a figyelmet közleményében a Belügyminisztérium. A Demokratikus Koalíció elnöke csütörtöki Facebook-videójában többször is pedofil papnak nevezte Hilarion metropolitát. Erre reagált a tárca.

Budapest, 2021. szeptember 6. Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatalának vezetője az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a budapesti Hungexpón 2021. szeptember 6-án. MTI/Bruzák Noémi
Hilarion volokolamszki metropolita
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A pedofilvádra a baloldali média próbál felépíteni egy hamis narratívát, amelybe most Dobrev Klára is beszállt.

A Belügyminisztérium közleményében rámutatott, pedofil bűncselekmény 14. életévét be nem töltött fiatal sérelmére követhető el. Az orosz–japán állampolgárságú „ministráns”, Suzuki George húszéves volt, amikor megismerkedett Hilarion metropolitával, tehát a pedofília kizárt – hangsúlyozták.

Az ügyben tett feljelentésekkel kapcsolatban közölték, a metropolita jelentette fel volt titkárát, aki mintegy 30 millió forint értéket lopott el tőle mielőtt 2024. január 4-én feltűnő gyorsasággal Japánba távozott. A közleményben emlékeztettek: Suzuki 2024. január 26-a óta magyar elfogatóparancs, 2024. április 23-a óta pedig európai és nemzetközi körözés alatt áll.

A nyomozás során kiderült, hogy Suzuki George rejtett kamerát helyezett el a metropolitával közösen lakott ingatlanban. Közölte a metropolitával, fizessen neki 384 ezer eurót (csaknem 150 millió forintot), különben nyilvánosságra hozza a felvételeket, Hilarion nem fizetett. A rendőrség ezekben az ügyekben is nyomozást folytat.

A magyar rendőrség semmit nem tussol el

– szögezte le a Belügyminisztérium. A tárca közleményében hangsúlyozta: Dobrev Klárának be kell fejeznie a rendőrség minden alapot nélkülöző gyalázását, mert azzal hiteltelenné válik. „És persze lehetősége van nyilvános bocsánatkérésre” – tették hozzá.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (Fotó: MTI/Soós Lajos)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.