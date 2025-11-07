Váratlan fordulat Hilarion metropolita ügyében: Dobrev Klára vádaskodását már a rendőrség sem tűrhette szó nélkül

„Dobrev Klára sokadszorra fogalmaz meg a rendőrség munkájáról olyan állításokat, amelyek minden ténybeli és jogi alapot nélkülöznek” – hívta fel a figyelmet közleményében a Belügyminisztérium. A Demokratikus Koalíció elnöke csütörtöki Facebook-videójában többször is pedofil papnak nevezte Hilarion metropolitát. Erre reagált a tárca.

Hilarion volokolamszki metropolita

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A pedofilvádra a baloldali média próbál felépíteni egy hamis narratívát, amelybe most Dobrev Klára is beszállt.

A Belügyminisztérium közleményében rámutatott, pedofil bűncselekmény 14. életévét be nem töltött fiatal sérelmére követhető el. Az orosz–japán állampolgárságú „ministráns”, Suzuki George húszéves volt, amikor megismerkedett Hilarion metropolitával, tehát a pedofília kizárt – hangsúlyozták.

Az ügyben tett feljelentésekkel kapcsolatban közölték, a metropolita jelentette fel volt titkárát, aki mintegy 30 millió forint értéket lopott el tőle mielőtt 2024. január 4-én feltűnő gyorsasággal Japánba távozott. A közleményben emlékeztettek: Suzuki 2024. január 26-a óta magyar elfogatóparancs, 2024. április 23-a óta pedig európai és nemzetközi körözés alatt áll.

A nyomozás során kiderült, hogy Suzuki George rejtett kamerát helyezett el a metropolitával közösen lakott ingatlanban. Közölte a metropolitával, fizessen neki 384 ezer eurót (csaknem 150 millió forintot), különben nyilvánosságra hozza a felvételeket, Hilarion nem fizetett. A rendőrség ezekben az ügyekben is nyomozást folytat.

A magyar rendőrség semmit nem tussol el

– szögezte le a Belügyminisztérium. A tárca közleményében hangsúlyozta: Dobrev Klárának be kell fejeznie a rendőrség minden alapot nélkülöző gyalázását, mert azzal hiteltelenné válik. „És persze lehetősége van nyilvános bocsánatkérésre” – tették hozzá.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (Fotó: MTI/Soós Lajos)