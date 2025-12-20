Bakondi Györgymigrációkarácsonyi vásár

Magyarország a példa arra, hogy megállítható az illegális migráció

A kormányzatoknak az a felelőssége, hogy megtalálják a megoldást, hogyan lehet a polgáraikat megvédeni, mutatott rá a főtanácsadó.

2025. 12. 20.
Karácsonyi vásár Nürnbergben - Rendőrségi biztosítás mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban Fotó: DANIEL LOB Forrás: DPA
Magyarország a példa arra, hogy megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában szombaton.

Budapest, 2025. november 12. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Bakondi György hangsúlyozta: ilyen módon az is megakadályozható, hogy terrorcselekmények történjenek az adott országban. Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban „már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok”, Bakondi György közölte: 

a nyugat-európai nagyvárosok finoman fogalmazva nem a biztonság fő letéteményesei. 

A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára – hozta fel példaként. Közölte: ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események – így késes támadások, nők elleni erőszakos cselekmények –, Magyarország pedig ilyen szempontból kivétel.

Kijelentette, hogy a „migrációs kérdéskör egész problematikája súlyosan tévesen lett kezelve az európai tagállamok és maga az Európai Bizottság (EB) részéről” már 2015 óta folyamatosan. Ez azt eredményezte, hogy számos európai országban tarthatatlan közbiztonsági helyzet alakult ki – húzta alá.

Bakondi szerint a szolidaritás elve mentén, az úgynevezett migrációs paktummal nem kezelhető a migráció problémája, ugyanis „ennek a napi gyakorlat, a mindennapi életben tapasztaltak mondanak ellent”. Közölte: az egyes országokban a kormányoknak kell megvédeniük állampolgáraikat, az európai kultúrát, erre pedig „az Iszlám Állam szétzúzása után” is szükség van, hiszen magányos elkövetők továbbra is hajtanak végre – késes, gázolásos – támadásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy egy kormányváltás is egészen komoly károkat tud okozni egy-egy országban. 

A korábban szigorú migrációs politikát folytató Ausztráliában is változás történt, egy csoport pedig végre is tudott hajtani egy tömeges merényletet – utalt a Sidney-ben történt vérengzésre. A kormányzatoknak az a felelőssége, hogy megtalálják a megoldást, hogy hogyan lehet a polgáraikat megvédeni – jelentette ki kitérve arra, hogy ebben Magyarország már sok szövetségesre számíthat. A nemzetállamok szintjén már jelentős változások történtek szerinte, és utalt arra, hogy az olaszok Albániával állapodtak meg a migránsok odaszállításáról, de a hollandok, a dánok és osztrákok esetében is „hasonló elgondolások vannak”.

Az nagy kérdés ugyanakkor Bakondi György szerint, hogy sikerül-e visszafordítani a mostanra kialakult helyzetet, de az Európai Unió központi elképzelése szerinte nem fog működni. Éppen ezért „Magyarország konzekvensen ragaszkodik a bevált migrációs politikájához, amelyet (…) a magyar emberek nagy többsége is támogat” – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.


Borítókép: Karácsonyi vásár Nürnbergben – rendőrségi biztosítás mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban  (Forrás: DPA)

