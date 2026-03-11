volodimir zelenszkijvlagyimir putyindonald trumporosz-ukrán háború

Zelenszkij Trumpnak is beszólt

Újabb tiszteletlen kijelentést tett az amerikai elnöknek címezve az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij azt kérte számon Donald Trumpon, hogy kompromisszumot vár el tőle.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 21:34
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tetszik Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, hogy Donald Trump amerikai elnök kompromisszumkészséget vár el tőle.

Zelenszkij ismét beszólt Trumpnak
Zelenszkij ismét beszólt Trumpnak (Fotó: AFP)

Egy, a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjúban ugyan elmondta, hogy elhiszi, hogy az amerikaiak tényleg le akarják zárni az orosz–ukrán háborút, de szerinte ennek érdekében Vlagyimir Putyin orosz elnökre kellene nyomást helyezniük, nem rá.

Remélem, hogy segíteni fognak nekünk, de nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, nem pedig rám

– fogalmazott, reagálva Trump szavaira, miszerint az orosz elnök kész megállapodni.

Zelenszkij továbbra is biztonsági garanciákat követel a Fehér Háztól, ugyanis szerinte még mindig nincsenek részletek arról, hogy ezek az amerikai ígéretek pontosan mit jelentenének.

Legyünk őszinték. Számunkra ez nagyon fontos, de nincs egyértelmű válaszunk

– mondta az ukrán elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.