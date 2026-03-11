Zelenszkij Trumpnak is beszólt

Nem tetszik Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, hogy Donald Trump amerikai elnök kompromisszumkészséget vár el tőle.

Zelenszkij ismét beszólt Trumpnak (Fotó: AFP)

Egy, a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjúban ugyan elmondta, hogy elhiszi, hogy az amerikaiak tényleg le akarják zárni az orosz–ukrán háborút, de szerinte ennek érdekében Vlagyimir Putyin orosz elnökre kellene nyomást helyezniük, nem rá.

Remélem, hogy segíteni fognak nekünk, de nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, nem pedig rám

– fogalmazott, reagálva Trump szavaira, miszerint az orosz elnök kész megállapodni.

Zelenszkij továbbra is biztonsági garanciákat követel a Fehér Háztól, ugyanis szerinte még mindig nincsenek részletek arról, hogy ezek az amerikai ígéretek pontosan mit jelentenének.

Legyünk őszinték. Számunkra ez nagyon fontos, de nincs egyértelmű válaszunk

– mondta az ukrán elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió vezetőivel (Fotó: AFP)