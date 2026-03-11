Megmutatta a Fradinak a norvég csodacsapat, folytatódott BL-tündérmeséje

Soha nem látott magasságokba jutott a Bodö/Glimt együttese. A feltörekvő, a Ferencvároshoz hasonló költségvetéssel dolgozó, négyszeres norvég bajnok tavaly az elődöntőig jutott az Európa-ligában, ezúttal már az első számú európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában vitézkedik. A 2025-ös döntős Intert oda-vissza legyőzve búcsúztató sárgák az ellenfelek számára testidegen műfüves pályájukon újabb bravúrra készültek a Sporting Lisszabon ellen.

A Bodö/Glimt büntetőből szerzett vezetést a Sporting ellen Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Magabiztos Bodö/Glimt

A nemzetközi szintéren szokatlan talaj mellett az sem tűnt jó előjelnek a látogatónak, hogy két portugál együttest már két vállra fektetett a norvég csodacsapat az elmúlt időszakban. A Portót és a Bragát is legyőző Bodö/Glimt ezúttal sem hazudtolta meg magát és filozófiáját, bátran, támadószellemben kezdett neves ellenfelével szemben. A 8. percben Hakon evjen jobb oldali beadását a védőjét megelőző Jens Petter Hauge 11 méterről kapásból alig belsőzte a rövid sarok mellé. A 24. percben már csak a kapussal állt szemben Evjen, de a remek ütemben kifutó Rui Silvát találta telibe. Az ellentámadásból Luis Guilherme éles szögből gyengén lőtt, Nikita Haikin vetődve védett.

Az első félórához érve tizenegyest harcolt ki a norvég csapat, videózás után megerősítették, elsőre is jól döntött Ivan Kruzliak játékvezető. Sondre Brunstad Fet a kapust becsapva higgadtan helyezett a bal alsó sarokba (1-0), s ugyanott pihent meg a labda az első félidő ráadásába lépve, amikor sokpasszos kombinatív támadás végén némi szerencsével került a labda Ole Didrik Blomberg elé, aki balról a hosszú sarokba lőtt (2-0).

Itt a második Bodö/Glimt-találat, Blomberg labdája úton a hálóba Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

Nyílt sisakos játék

A Sporting támadásba lendült a második félidőben. A célzással hadilábon álltak Diomandéék, s azt is túlzás lett volna állítani, hogy a szlovák bíró őket segítette volna. Kétgólos előnye ellenére Kjetil Knutsen csapata sem mondott le a gólszerzésről, és a harmadik találatot is bevitte.

A 71. percben az AC Milant és a Frankfurtot is megjárt Hauge cselezett, majd adott középre balról, a berobbanó Kasper Högh a kapu torkából bekotorta a labdát (3-0). A norvég válogatott csatár az ötödik találatát jegyezte a BL-ben, s lehet, hogy nem csak a mérkőzést döntötte el végérvényesen...

Bodö/Glimt 3-0-a legyőzte a Sporting Lisszabont a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharc első mérkőzésén. A korábban a Manchester City-t és az Atletico Madridot is megverő norvég bajnok tovább menetel a Bajnokok Ligájában, s példát mutatott a portugál Braga elleni Európa-liga-párharc előtt álló Ferencvárosnak.