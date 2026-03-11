Bodö/GlimtBajnokok LigájaSporting Lisszabon

Megmutatta a Fradinak a norvég csodacsapat, folytatódott BL-tündérmeséje

Bodö/Glimt 3-0-ra legyőzte a Sporting Lisszabont a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharc első mérkőzésén. A norvég bajnok műfüves pályáján több nagycsapatnak meggyűlt a baja, s a portugál gárda is pórul járt. A többet támadó házigazda büntetőből és akcióból is eredményes volt az első félidőben. A folytatásban feljavultak a portugálok, de újabb gólt a norvégok tudtak szerezni. A Bodö/Glimt tovább menetel a Bajnokok Ligájában, s példát mutatott a Braga elleni Európa-liga-párharc előtt álló Ferencvárosnak.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 11. 22:55
Bodö Bodoe/Glimt's Danish forward #09 Kasper Waarst Hogh (R) scores his team's third goal during the UEFA Champions League, Last 16, first-leg football match Bodo/Glimt vs Sporting CP at the Aspmyra stadium, in Bodo, Norway on March 11, 2026. (Photo by Fr
Kasper Högh (jobbra) vitte be a kegyelemdöfést a Bodö/Glimt Sporting elleni meccsén Fotó: FREDRIK VARFJELL Forrás: NTB
Soha nem látott magasságokba jutott a Bodö/Glimt együttese. A feltörekvő, a Ferencvároshoz hasonló költségvetéssel dolgozó, négyszeres norvég bajnok tavaly az elődöntőig jutott az Európa-ligában, ezúttal már az első számú európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában vitézkedik. A 2025-ös döntős Intert oda-vissza legyőzve búcsúztató sárgák az ellenfelek számára testidegen műfüves pályájukon újabb bravúrra készültek a Sporting Lisszabon ellen. 

Bodö/Glimt
A Bodö/Glimt büntetőből szerzett vezetést a Sporting ellen Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Magabiztos Bodö/Glimt

A nemzetközi szintéren szokatlan talaj mellett az sem tűnt jó előjelnek a látogatónak, hogy két portugál együttest már két vállra fektetett a norvég csodacsapat az elmúlt időszakban. A Portót és a Bragát is legyőző Bodö/Glimt ezúttal sem hazudtolta meg magát és filozófiáját, bátran, támadószellemben kezdett neves ellenfelével szemben. A 8. percben Hakon evjen jobb oldali beadását a védőjét megelőző Jens Petter Hauge 11 méterről kapásból alig belsőzte a rövid sarok mellé. A 24. percben már csak a kapussal állt szemben Evjen, de a remek ütemben kifutó Rui Silvát találta telibe. Az ellentámadásból Luis Guilherme éles szögből gyengén lőtt, Nikita Haikin vetődve védett.

Az első félórához érve tizenegyest harcolt ki a norvég csapat, videózás után megerősítették, elsőre is jól döntött Ivan Kruzliak játékvezető. Sondre Brunstad Fet a kapust becsapva higgadtan helyezett a bal alsó sarokba (1-0), s ugyanott pihent meg a labda az első félidő ráadásába lépve, amikor sokpasszos kombinatív támadás végén némi szerencsével került a labda Ole Didrik Blomberg elé, aki balról a hosszú sarokba lőtt (2-0). 

Bodö/Glimt
Itt a második Bodö/Glimt-találat, Blomberg labdája úton a hálóba Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

Nyílt sisakos játék

A Sporting támadásba lendült a második félidőben. A célzással hadilábon álltak Diomandéék, s azt is túlzás lett volna állítani, hogy a szlovák bíró őket segítette volna. Kétgólos előnye ellenére Kjetil Knutsen csapata sem mondott le a gólszerzésről, és a harmadik találatot is bevitte. 

A 71. percben az AC Milant és a Frankfurtot is megjárt Hauge cselezett, majd adott középre balról, a berobbanó Kasper Högh a kapu torkából bekotorta a labdát (3-0). A norvég válogatott csatár az ötödik találatát jegyezte a BL-ben, s lehet, hogy nem csak a mérkőzést döntötte el végérvényesen...

Bodö/Glimt 3-0-a legyőzte a Sporting Lisszabont a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharc első mérkőzésén. A korábban a Manchester City-t és az Atletico Madridot is megverő norvég bajnok tovább menetel a Bajnokok Ligájában, s példát mutatott a portugál Braga elleni Európa-liga-párharc előtt álló Ferencvárosnak.

A Bodö/Glimt helyzete, koncepciója is terítékre került a Szpíker kornerben:

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0), gólszerző: Lemina (7.)
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1-6 (0-3), gólszerzők: Pasalic (93.), ill. Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1), gólszerzők: Llorente (6.), Griezmann (14.), Álvarez (16., 55.), Le Normand (22.), ill. Porro (26.), Solanke (76.)
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0), gólszerzők: Barnes (86.), ill. Yamal (96. – 11-esből)

Szerda

  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1-1 (0-0), gólszerzők: Andrich (46.), ill. Havertz (89. – 11-esből)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3-0 (2-0), gólszerzők: Fet (32. – 11-esből), Blomberg (45 +1.), Högh (71.)
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

 

