Juhász Dorka elárulta, az étvágyával is magyarázható a remek játéka, a 35 pontja

Parádés rajttal kezdte a női kosárlabda-válogatott a világbajnoki selejtezőt: Magyarország 77-65-re legyőzte Japánt. A mezőny legjobbja pedig Juhász Dorka volt 35 ponttal és 9 lepattanóval. A találkozó után a meccs embere nemcsak a siker kulcsáról beszélt, hanem arról a jelenetről is, amely jól megmutatta a saját mentalitását.

2026. 03. 11. 19:00
Juhász Dorka a hárompontos vonalon túlról is szerzett kosarat Forrás: MKOSZ
Juhász Dorka 25 percet töltött a pályán, ezalatt szerzett 35 pontot, tehát időarányosan percenként bőven egy pont fölött teljesített. Nem is vitás, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott elsősorban az ő kiemelkedő játékának köszönhetően győzte le Japánt 77-65-re a világbajnoki selejtező első magyar meccsén. A Galatasaray magyar kiválósága az M4 Sportnak értékelt a találkozó után.

Juhász Dorka uralkodott a palánt alatt. 35 pontot dobott Japán ellen a magyar női kosárlabda-válogatott legjobba a világbajnoki selejtezőn
Juhász Dorka uralkodott a palánk alatt. 35 pontot dobott Japán ellen a magyar női kosárlabda-válogatott legjobbja a világbajnoki selejtezőn Fotó: MKOSZ

Kamatozott a magassági fölény Japán ellen

Juhász Dorka a mérkőzés után arról beszélt, hogy eleinte még érződött némi izgalom a magyar csapat játékán, de a védekezés később már stabil alapot adott a sikerhez.

– Nem volt rossz első mérkőzésnek. Tudtuk, mire kell számítani a japánokkal, és szerintem nagyon jól védekeztünk, főleg a második negyedtől kezdve – jegyezte meg, majd hozzátette, az első negyedben még kissé meg volt illetődve a válogatott, akkor sok hármast kaptak, de a védekezésükön tudtak változtatni, ami komoly munkát igényelt.

A magyar csapat magassági fölénye komoly fegyvernek bizonyult Japán ellen, Juhász pedig ezt igyekezett tudatosan maximálisan kihasználni. Elmondása szerint agresszíven akart játszani, és a festékben, lepattanókban, illetve pontszerzésben is segíteni a csapatot. Kiemelte, ehhez elengedhetetlen volt, hogy társai folyamatosan keresték őt, megtalálták a helyzetekben és bíztak benne. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy ilyen szép csapatgyőzelemmel indítottak, mert a japánokat egyáltalán nem egyszerű legyőzni.

Juhász Dorka: Csak mohó voltam…

A meccs egyik emlékezetes jelenete az utolsó pillanatokban történt: Juhász egy kihagyott ziccer után még visszaszerezte a labdát, majd másodszorra már betalált, ám ezzel szinte egy időben véget is ért a találkozó. A jelenet jól árulkodott arról, milyen felfogásban játszott végig.

– Hát, alapból be kellett volna dobnom a ziccert, de kimaradt – ismerte be. Azt is hangsúlyozta, ilyen helyzetben az sem mindegy, mennyi a különbség a végén, ezért amíg nincs a dudaszó, menni kell előre. Aztán mosolyogva, de sokatmondóan tette hozzá:

Csak mohó voltam…

Majd rögtön meg is magyarázta, miért tartja ezt fontosnak: – De nem baj, ez a mentalitás kell a következő meccsekre, és amíg nem fújják le, addig mennünk kell.

Kanada ellen is a győzelem a cél

A folytatásban Kanada vár a magyarokra, ami egészen más kihívást jelenthet, mint Japán. Juhász szerint győzelemmel kezdeni mindig sokat számít, mert így könnyebb önbizalommal készülni a következő feladatra. Úgy látja, Kanada fizikálisan más csapat, magasabb szerkezettel játszik, ezért kevesebb idő jut majd a gyakorlásra, és gyorsan kell alkalmazkodni.

Beszélt arról is, hogy a következő ellenfél magas poszton keményebben védekezhet, ezért a magyar válogatottnak külső poszton is ki kell használnia a gyorsaságát.

Szerinte biztató, hogy a japánok legyőzése ellenére sem játszott még százszázalékosan a csapat, vagyis maradt tartalék a játékban. Juhász Dorka szerint a legfontosabb, hogy ugyanazzal a mentalitással lépjenek pályára, mint a nyitányon, mert ellenféltől függetlenül a cél továbbra is a győzelem. A kiváló egyéni teljesítmény után pedig azt is kiemelte, mennyire jó volt a csapat energiája és hangulata, ráadásul külön örömet jelentett számára, hogy Törökországban is láttak magyar zászlókat a lelátón.

 

