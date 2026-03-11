Juhász Dorka elárulta, az étvágyával is magyarázható a remek játéka, a 35 pontja

Juhász Dorka 25 percet töltött a pályán, ezalatt szerzett 35 pontot, tehát időarányosan percenként bőven egy pont fölött teljesített. Nem is vitás, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott elsősorban az ő kiemelkedő játékának köszönhetően győzte le Japánt 77-65-re a világbajnoki selejtező első magyar meccsén. A Galatasaray magyar kiválósága az M4 Sportnak értékelt a találkozó után.

Kamatozott a magassági fölény Japán ellen

Juhász Dorka a mérkőzés után arról beszélt, hogy eleinte még érződött némi izgalom a magyar csapat játékán, de a védekezés később már stabil alapot adott a sikerhez.

– Nem volt rossz első mérkőzésnek. Tudtuk, mire kell számítani a japánokkal, és szerintem nagyon jól védekeztünk, főleg a második negyedtől kezdve – jegyezte meg, majd hozzátette, az első negyedben még kissé meg volt illetődve a válogatott, akkor sok hármast kaptak, de a védekezésükön tudtak változtatni, ami komoly munkát igényelt.

A magyar csapat magassági fölénye komoly fegyvernek bizonyult Japán ellen, Juhász pedig ezt igyekezett tudatosan maximálisan kihasználni. Elmondása szerint agresszíven akart játszani, és a festékben, lepattanókban, illetve pontszerzésben is segíteni a csapatot. Kiemelte, ehhez elengedhetetlen volt, hogy társai folyamatosan keresték őt, megtalálták a helyzetekben és bíztak benne. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy ilyen szép csapatgyőzelemmel indítottak, mert a japánokat egyáltalán nem egyszerű legyőzni.

Juhász Dorka: Csak mohó voltam…

A meccs egyik emlékezetes jelenete az utolsó pillanatokban történt: Juhász egy kihagyott ziccer után még visszaszerezte a labdát, majd másodszorra már betalált, ám ezzel szinte egy időben véget is ért a találkozó. A jelenet jól árulkodott arról, milyen felfogásban játszott végig.

– Hát, alapból be kellett volna dobnom a ziccert, de kimaradt – ismerte be. Azt is hangsúlyozta, ilyen helyzetben az sem mindegy, mennyi a különbség a végén, ezért amíg nincs a dudaszó, menni kell előre. Aztán mosolyogva, de sokatmondóan tette hozzá:

Csak mohó voltam…

Majd rögtön meg is magyarázta, miért tartja ezt fontosnak: – De nem baj, ez a mentalitás kell a következő meccsekre, és amíg nem fújják le, addig mennünk kell.