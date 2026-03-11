Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

Hatalmas pech, ismét megsérült a magyar válogatott csapatkapitánya

Nem utazott el Lengyelországba az OTP Bank-Pick Szeged és a magyar férfi-kézilabdaválogatott csapatkapitánya. Bánhidi Bence alighogy visszatért a térdsérüléséből, ismét megsérült. A szegediek beállója a hírek szerint hetekig harcképtelen lesz.

Kibédi Péter
2026. 03. 11. 18:48
Bánhidi Bence valószínűleg a válogatott következő mérkőzésén sem játszhat Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hosszú, közel négy hónapos kihagyás után a Tatabánya elleni magyar bajnoki mérkőzésen tért vissza az OTP Bank-Pick Szeged csapatába Bánhidi Bence. A 31 éves játékos pechszériája azonban nem ért véget, most újra az orvosokhoz jár az edzések helyett, nem utazott el a társakkal a Wisla Plock elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Bánhidi Bence két mérkőzést játszott a Szegedben, most úgy tűnik, megint hosszú hetekig nem léphet pályára
Bánhidi Bence két mérkőzést játszott a Szegedben, most úgy tűnik, megint hosszú hetekig nem léphet pályára Fotó: Nemzeti Sport

Bánhidi Bence hetekig harcképtelen lesz

A szegediek és a magyar válogatott csapatkapitánya tavaly novemberben, a Komló elleni bajnokin szenvedett térdsérülést. Eleinte úgy tűnt, hogy a januári Európa-bajnokságon már ott lehet a beálló, azonban hiába kezdte el az edzőtábort, a torna előtt két nappal eldőlt, hogy nem tart a csapattal Svédországba. Bánhidi visszatért a klubjához, ahol folytatta a rehabilitációt. A klub nem kommunikálta, hogy a játékos mikor térhet vissza, de február elején, a bajnokság folytatásánál kiderült, hogy talán a hónap végén már pályára léphet. Végül március első napján a Tatabánya ellen léphetett pályára, majd múlt héten a GOG ellen a Bajnokok Ligájában is visszatért.

Sokáig azonban nem tartott az öröm: Plock ellen ismét kimaradt a keretből. Michael Apelgren vezetőedző a lengyelek elleni mérkőzés előtt a Sport tv-nek azt nyilatkozta, hogy Bánhidi szemébe az egyik edzésen belekaptak. Információnk szerint hetekig harcképtelen lesz, így várhatóan a válogatott jövő heti összetartását és az olaszok elleni mérkőzést, valamint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét is kihagyja.

A szegedieknek még nem volt olyan hetük az idényben, amikor teljes kerettel készülhettek egy bajnoki vagy Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A Wisla Plock ellen Bánhidi mellett a Tatabánya ellen térdsérülést szenvedő Sebastian Frimmel és a hónapok óta sérült Magnus Röd sem lesz ott a keretben. A Szeged már biztosan továbbjutott a csoportból az egyenes kieséses szakaszba, de csak akkor léphet előrébb a tabella hatodik helyéről, ha szerdán pontot szerez Plockban.

