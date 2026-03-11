Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

Volodimir ZelenszkijUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Volodimir Zelenszkij: „Nem tudom, mit csinál itt” a magyar delegáció

Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem tudja, mit csinál a magyar delegáció, amely szerdán érkezett Ukrajnába a magyar közlés szerint azzal a céllal, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát. Zelenszkij terel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 18:55
Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
„És mit csinál itt a delegáció? Nem tudom. A külügyminisztériumban azt mondták nekem, hogy nos, emberek érkeztek. Ők magánútként jellemezték” – mondta az államfő az Ukrinform hírügynökség tudósítójának kérdésére adott válaszában. Zelenszkij azelőtt válaszolt újságírók kérdéseire, hogy hivatalában fogadta Julia Klöcknert, a német parlament alsóházának (Bundestag) elnökét.

Zelenszkij nem érti
Zelenszkij nem érti
Fotó: AFP

„Ezt a kérdést az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével, António Costával beszéljük meg. Legutóbbi telefonbeszélgetéseink során megállapodtunk, hogy Ukrajnának meg kell adnia az EU-intézmények elnökeinek a helyreállítás lehetséges dátumát. Ez azt jelenti, hogy mikor lesz technikailag lehetőség az olajszállítás helyreállítására. A Naftogaz vállalatunk kapcsolatban van (az uniós partnerekkel), ők foglalkoznak ezzel” – válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy az EU készen áll-e az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitel blokkolásának feloldására a kőolajvezeték működésének helyreállítása fejében.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy a Naftogaztól korábban kapott információ szerint az olajszállítás helyreállítása másfél-két hónapot vehet igénybe. 

„Tudnunk kell azonban, hogy ezzel csak a szállítási lehetőség áll helyre” – emelte ki. Szavai szerint még nem esett szó a tartályok helyreállításáról, mellesleg „ott található Közép-Európa legnagyobb tartálya” – mutatott rá. Azt mondta, hogy ha az orosz rakétákkal megrongált részeket is helyreállítják, beleértve a tartályokat, a munkálatok akár hat hónapot is igényelhetnek.

Megjegyezte, hogy javításra szorul az Odessza-Brodi kőolajvezeték is. Az elnök szavai szerint erről Kijev párhuzamosan tárgyal az EU-val. 

„Ma arról beszélünk, hogyan védjük az energetikai infrastruktúránkat, hiszen ez is az energiarendszer része. Ha mindezt védeni akarjuk légvédelmi rendszerekkel, akkor rendelkeznünk kell ezekkel a rendszerekkel. Ha a részeket el kell temetni vagy betonnal lefedni, ehhez pénzre és időre is szükség van” – tette hozzá az elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

