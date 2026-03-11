Volodimir Zelenszkij: „Nem tudom, mit csinál itt” a magyar delegáció

„És mit csinál itt a delegáció? Nem tudom. A külügyminisztériumban azt mondták nekem, hogy nos, emberek érkeztek. Ők magánútként jellemezték” – mondta az államfő az Ukrinform hírügynökség tudósítójának kérdésére adott válaszában. Zelenszkij azelőtt válaszolt újságírók kérdéseire, hogy hivatalában fogadta Julia Klöcknert, a német parlament alsóházának (Bundestag) elnökét.

Zelenszkij nem érti

„Ezt a kérdést az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével, António Costával beszéljük meg. Legutóbbi telefonbeszélgetéseink során megállapodtunk, hogy Ukrajnának meg kell adnia az EU-intézmények elnökeinek a helyreállítás lehetséges dátumát. Ez azt jelenti, hogy mikor lesz technikailag lehetőség az olajszállítás helyreállítására. A Naftogaz vállalatunk kapcsolatban van (az uniós partnerekkel), ők foglalkoznak ezzel” – válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy az EU készen áll-e az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitel blokkolásának feloldására a kőolajvezeték működésének helyreállítása fejében.